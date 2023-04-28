Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

TEKNOFEST heyecanı 7. Kez başladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, ''Tekofest'in her yıl büyümesi bir tercih değil, zorunluluktur. Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir. Bu uçaklara sadece tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o çocuklar dokunabilir. Dünya takdir ederken içeride köstebek olanlar var'' ifadelerini kullandı.