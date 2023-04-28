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Ekonomi

Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinin 57,6 milyar lira olduğunu belirterek, "Bugün 5,5 milyar liralık tarımsal desteklemeleri çiftçimizin hesabına aktarıyoruz" dedi.

12:58 . 28/04/2023 الجمعة
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Ödemeler hesaplara yatırılıyor.

Ödemeler hesaplara yatırılıyor.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada,
"5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bugün ödeyeceğimiz 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerimizin yüzde 56'lık kısmını oluşturan 32,4 milyar TL'yi çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadelerini kullandı.





#tarımsal destek ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Vahit Kirişci
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