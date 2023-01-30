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Ekonomi

Bakan Kirişci: Tarım ve ormanda kronikleşen sorunlar çözülecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ve ormancılıkla ilgili yasal düzenleme yapılacağını belirterek, "Bu paketle yıllardır özlemini duyduğumuz pek çok konuya, tarım ve ormanın kronikleşen sorunlarına ilişkin torba kanun yasalaşmış ve pek çok alanda düzenleme yapılmış olacaktır" dedi.

15:10 . 30/01/2023 Pazartesi
DHA
Vahit Kirişçi

Vahit Kirişçi

Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci
, 2023-2027 dönemini kapsayan 'Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı. Kirişci, eylem planının gündeme geldiği dönemin kritik olduğunu ve diğer eylem planlarından farklı etki ve katkıları olacağını söyledi. Kirişci, Türkiye'nin nüfusunun artmasıyla su stresi yaşayan ülke olduğunu belirterek "Mevcut suyu 85 milyona böldüğümüzde önümüzde çıkan rakam 1323 litre. Kişi başına düşen su potansiyeli bu. Nüfus ve sanayileşmedeki süreci dikkate aldığımızda bugün için 1323 litreyle su stresi altındaki ülke kategorisinde olsak bile 2030 ve sonrası için 750 litreye düşeceğinden bu çerçevede artık su fakiri ülke konumuna gelmiş olunacak. Artık bu süreç yaşandıktan sonra tekrar o arzuladığımız iyi günlere dönme imkanımız yok. Yapmamız gereken en önemli husus, bu süreci yavaşlatmak ve bu sürecin etkilerini olabildiğince minimize etmektir" diye konuştu.

'DOĞRUDAN EKİM DOĞRUDAN DİKİM UYGULAMASI YAYGINLAŞMADI'

Kuraklığın, kabul edilmesi gereken konu olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, "Kuraklığın minimize edilmesi, buna ilişkin tedbirlerin alınması, vakit kaybetmeden uygulamamız gereken birtakım tedbirleri de gerektirmektedir. Hem kuru tarım için hem de sulu tarım için mutlaka çalışmalar yapmış olmamız ve bu çalışmaları yaygınlaştırıyor olmamız gerekir. Bu çerçevede de doğrudan ekim doğrudan dikim uygulamasının ülkemizde yaygınlaşmamış olmasından dolayı üzüldüğümü belirtmek isterim. Bu bizim coğrafyamız için önemli bir konu, önemli bir başlık. Verimimiz düşmüş gibi gözükebilir ama kazancımız ve ekonomik anlamda bir maliyet hesabı yaptığınızda kazanımımız oldukça yüksektir" dedi. 

'YASALAŞIRSA HEPİMİZ ÇOK MUTLU OLACAĞIZ'

Bakan Kirişci, tarım konularına ilişkin kanun teklifinin, bu hafta Meclis'te ilgili komisyona ulaşacağını belirterek "Bu paketle yıllardır özlemini duyduğumuz pek çok konuya, tarım ve ormanın kronikleşen sorunlarına ilişkin torba kanun yasalaşmış ve pek çok alanda düzenleme yapılmış olacaktır. Planlama konusu su esaslı ve diğer birtakım kritik konuları dikkate alınarak yapılacak planlama bizim için çok çok önemli olacak. 'Türkiye Yüzyılı'na giriş yaptığımız 2023'te inşallah seçimden önce de torba kanun yasalaşırsa hepimiz çok mutlu olacağız. Tüketici de üretici de çok mutlu olacak" diye konuştu.


Binlerce Togg'un enerjisini üretecek: Bakan Kirişci dev projeyi yerinde inceledi
Binlerce Togg'un enerjisini üretecek: Bakan Kirişci dev projeyi yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda su seviyesinin 73 metreye ulaştığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir. Baraj rezervuarında günlük maksimum 1 metre su yükselmesi olacak şekilde 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimine başlanmasını planlamaktayız. 390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacaktır" dedi. 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacak olan Yusufeli Barajı, 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG’un enerjisini üretebilecek.


#Vahit Kirişci
#Tarım
#ekonomi
34 dakika önce
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Bakan Kirişci: Tarım ve ormanda kronikleşen sorunlar çözülecek
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