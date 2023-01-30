Bakan Kirişci: Tarım ve ormanda kronikleşen sorunlar çözülecek

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Vahit Kirişçi
Kuraklığın, kabul edilmesi gereken konu olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, "Kuraklığın minimize edilmesi, buna ilişkin tedbirlerin alınması, vakit kaybetmeden uygulamamız gereken birtakım tedbirleri de gerektirmektedir. Hem kuru tarım için hem de sulu tarım için mutlaka çalışmalar yapmış olmamız ve bu çalışmaları yaygınlaştırıyor olmamız gerekir. Bu çerçevede de doğrudan ekim doğrudan dikim uygulamasının ülkemizde yaygınlaşmamış olmasından dolayı üzüldüğümü belirtmek isterim. Bu bizim coğrafyamız için önemli bir konu, önemli bir başlık. Verimimiz düşmüş gibi gözükebilir ama kazancımız ve ekonomik anlamda bir maliyet hesabı yaptığınızda kazanımımız oldukça yüksektir" dedi.
Bakan Kirişci, tarım konularına ilişkin kanun teklifinin, bu hafta Meclis'te ilgili komisyona ulaşacağını belirterek "Bu paketle yıllardır özlemini duyduğumuz pek çok konuya, tarım ve ormanın kronikleşen sorunlarına ilişkin torba kanun yasalaşmış ve pek çok alanda düzenleme yapılmış olacaktır. Planlama konusu su esaslı ve diğer birtakım kritik konuları dikkate alınarak yapılacak planlama bizim için çok çok önemli olacak. 'Türkiye Yüzyılı'na giriş yaptığımız 2023'te inşallah seçimden önce de torba kanun yasalaşırsa hepimiz çok mutlu olacağız. Tüketici de üretici de çok mutlu olacak" diye konuştu.