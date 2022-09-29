Ekonomi Bakan Kurum tarih ve sayı vererek tek tek açıkladı Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz
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Bakan Kurum tarih ve sayı vererek tek tek açıkladı: Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun hangi illerde olacağını açıkladı. Bakan Kurum, ilk etap temellerinin; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta atılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurum tarih ve sayı vererek tek tek açıkladı: Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

  • İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamındaki ilk temellerin, 25 Ekim'de nerede atılacağına ilişkin soru üzerine Kurum, "Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz." dedi.

Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.

"5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz"

"Projeye başvuracak gençler, taksitleri nasıl ödeyecek?" sorusunu yanıtlayan Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.

Bakan Kurum, projede alternatifler olduğuna işaret ederek "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler." dedi.

"'Taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir' dedik"

Projedeki ödemelerin memur maaşı artışına göre düzenlenecek olmasının bazı endişelere neden olduğunun belirtilmesi üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun cevabı yaptıklarımızda aslında. Geçen sene memur maaşına yaklaşık yüzde 80 artış geldi. Biz TOKİ'den ev almış 1 milyon 170 bin vatandaşımıza dedik ki: 'Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık."

Kurum, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerde, taksit artışlarını vatandaşların ödeyebilecekleri şartlarda belirlediklerini vurguladı.

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi Türkiye'deki konut fiyatları ve kira artışını tetikleyecek mi?" sorusuna, "Aksine tam tersi bir durum olacak." yanıtını verdi.

"Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler"

Kore ve Kıbrıs gazilerinin projeye başvuramamalarına ilişkin şikayetlerin hatırlatılması üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Bu talep de çok geldi, ilk defa sizin yayınınızda bu konuya açıklık getirmiş olalım. Biz şehit ve gazi ailelerimize yüzde 5 kontenjan ayırdık ve 250 bin konutun yaklaşık 12 bin 500'ü, şehit ve gazi ailelerimiz için ayrılmış durumda. Gelen talep üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla görüştük ve bu çerçevede güzel de bir çalışma yaptık. Evi olmayan Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler. Zaten diğer şehit ve gazi ailelerimiz üzerinde evi varsa da başvurabiliyor."

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'nin bütün sektörlerde istihdamı artıracağını, yeni istihdam alanlarının oluşturulacağını söyledi.

Bu projeyle 250 sektörde toplam 200 bin yeni istihdam alanının oluşacağını dile getiren Murat Kurum, "Gençlerimiz, yeni mühendislerimiz, mimarlarımız, teknikerlerimiz, harita mühendislerimiz bu noktada bu projelerimizde rahatlıkla çalışabilecek. Bunun dışında Bakanlığımız hem bize hem de bağlı olduğumuz kuruluşlarımıza yeni mühendisler, mimarlar almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Orta gelir grubuna ilişkin sosyal konut projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık yaklaşık 600 bin yeni konut yapıldığını belirterek "Arz talep dengesiyle alakalı. Ben burada talep karşısında arzı artırıyorum. Şimdi orta gelire de yapacağız. Orta gelire de arkasından proje açıklayacağız. Dolayısıyla o 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Emlak Konut'la çalışıyoruz. Bu projeyi açıkladık kiralar ve konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek." diye konuştu.

Bu fırsatı kaçırmayın: TOKİ konut başvurusu ne zaman bitiyor?
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Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası olan 2022 TOKİ sosyal konut projesinin ayrıntıları belli olurken, henüz başvuru yapamayan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ konut ve iş yeri başvuru son gün ne zaman? İşte haberin detayları...
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TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

İlk Evim başvuru tarihi: 14 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022

İlk İşyerim başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022

İlk Evim Arsa başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022
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TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişinin hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında \"Hak Sahibi Belirleme\" kurası çekilecektir.
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• Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
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BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il nüfusuna kayıtlı olması veya proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.
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• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
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• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
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• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecektir.
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• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden \"HAK SAHİPLİĞİ\" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
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• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• 50.000 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).
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Bu fırsatı kaçırmayın: TOKİ konut başvurusu ne zaman bitiyor?
TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? Sosyal konut projesi kapsamında hayata sunulan İlk Evim ve İlk İşyerim kampanyasına başvurular devam ediyor. Ev sahibi olabilmek için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, söz konusu TOKİ kampanyasına başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. TOKİ tarafından merakla araştırılan detaylar açıklandı. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ konut ve iş yeri başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...


İlk temelleri 17 ilde atıyoruz

'İlk temelleri 17 ilde atıyoruz'

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