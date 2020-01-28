Bakan Kurum: Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ Valiliği'nde yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Hayatını tehlikeye atarak çalışan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var alamayacak durumda olan binalarımız var.

Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. İki enkazımızın olduğu birincisi Sürsürü Mahallesi. Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi.

Mustafa Paşa'da 300 konut projelendiriyoruz. Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydukent inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak. Toplamda Elazığ için 4 bin 250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk. (Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.