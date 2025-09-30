Bakan Kurum'dan 'Sosyal Konut' paylaşımı: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İlk Evim Projesi kapsamında yapımını tamamladığı Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki sosyal konutların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum yıl sonunda başlayacak 500 bin yeni sosyal konut projesine yönelik mesajında, “Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin Sosyal Konut ve İlk Evim projeleri kapsamında Muğla’da 4 bin 900 konutu tamamlandı, 1.941 konutun ise inşası sürüyor.
'500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam'
“Artık bu evlerin bir tanesinde biz olacağız ”
“Sağlamlık dediğimizde akla ilk gelen TOKİ ”
'Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022’de başlatılan “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” projeleri ile dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağladı.