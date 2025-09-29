Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Kiralama devri başlıyor

Semih Bozkuş
19:46 29/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin müjdesini vererek ilk detayları paylaştı.
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut müjdesi verdi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıldığını ifade eden Erdoğan, "İlk defa kiralık konut projesini hayata geçireceğiz." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi ile şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere, üç çocuğu olan ailelere özel bir kontenjan ayıracaklarını da ifade etti. Kiralık konutların İstanbul'u kapsayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut müjdesini paylaştı.


29 Eylül, Pazartesi

Konutta kiralama devri başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıklarını ifade eden Erdoğan, "İlk defa kiralık konut projesini hayata geçireceğiz." dedi.

İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacaklarını ifade eden Erdoğan, sosyal konutların bir kısmının vatandaşlara uygun şartlarla kiralayacaklarını ve dar gelirli aileleri rahatlatacaklarını kaydetti.

Üç çocuklu ailelere kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi ile şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere, üç çocuğu olan ailelere özel bir kontenjan ayıracaklarını da ifade etti.

Projenin detayları ne zaman belli olacak?

"500 bin sosyal konut projemiz ile vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha kolaylaştırmış olacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, projenin detaylarının ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek tanıtım programıyla duyurulacağını belirtti.

Öte yandan proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek; kiralık konutlar ise İstanbul’u kapsayacak.

"Yüzyılın konut projesi geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut müjdesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yüzyılın Konut Projesi geliyor." diyen Bakan Kurum, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz." ifadelerine yer verdi.



