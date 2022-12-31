Ekonomi Bakan Nebati hayırlı olsun mesajıyla duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati 'hayırlı olsun' mesajıyla duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni yılda vergi müfettiş yardımcısı ve defterdarlık uzman yardımcısı alımı ile toplamda 500 personel alınacağının bilgisini paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebati hayırlı olsun mesajıyla duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama; "Bakanlığımızın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklarımıza ise 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tüm adaylarımız için hayırlı olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
EKONOMİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak

TCDD müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman?
ÖZGÜN
TCDD müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman?
Neler unutulmadı ki

Neler unutulmadı ki

Görevliler bile şaşırdı: ​Listede yok yok.
Gözler 3 Ocakta

Gözler 3 Ocak'ta

​Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kılıçdaroğlunun Deniz Baykalı ziyaretini CHPli Ateş değerlendirdi: Acı ve ızdırap duyuyor

İbadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgaza yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık.

​İstanbulkart kullananlar için son gün.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı.

Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a imza attı.

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'a konuk oldu.

Gündeme damga vuran olaylar...

Meteoroloji il il uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.