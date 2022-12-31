Bakan Nebati 'hayırlı olsun' mesajıyla duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama; "Bakanlığımızın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklarımıza ise 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tüm adaylarımız için hayırlı olsun."

Bakanlığımızın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklarımıza ise 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.



Tüm adaylarımız için hayırlı olsun. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 31, 2022

EKONOMİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak