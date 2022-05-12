Ekonomi Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu Fiyat dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Fiyat dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda görüşülen konularla ilgili paylaşımda bulunan Nebati enflasyonla mücadele mesajı vererek, "Enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Fiyat dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız
​Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda görüşülen konularla ilgili paylaşımda bulunan Nebati şu ifadeleri kullandı:

'MUTABIK KALDIK'

"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.


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