Ekonomi Bakan Nebati İstanbulda vatandaşlarla bir araya geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Nebati İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Nebati İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programında katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasının ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Bakan Nebati, o anları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Nebati paylaşımında, “İstanbul’daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız. Bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır. Gayemiz; derdine ve sevincine ortak olduğumuz vatandaşımızın teveccühüne mazhar olacak işlere imza atmak, ilkemiz; çözüm üreten, sonuç ve millet odaklı bir anlayışla çalışmaktır” ifadelerine yer verdi.
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