Ekonomi Bakan Nebatiden Cannesda yatırımcılara çağrı Türkiye fırsatlar ülkesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den Cannes'da yatırımcılara çağrı: Türkiye fırsatlar ülkesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cannes’daki MIPIM 2022 fuarında yatırımcıları Türkiye’ye davet etti. Nebati, “Türkiye fırsatlar ülkesi. Şöyle bir İstanbul’u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz’da bir balık yenmeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz” diye konuştu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Bakan Nebatiden Cannesda yatırımcılara çağrı: Türkiye fırsatlar ülkesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cannes’daki MIPIM 2022 fuarında yatırımcılarla bir araya geldi.

Gayrimenkul sektörünün uluslararası buluşması olan MIPIM 2022’nin ikinci gününde Türkiye, dünya çapındaki yatırımcıları düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi. Fransa’nın Cannes şehrinde 31’incisi düzenlenen MIPIM kapsamında, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) organizasyonuyla ‘yatırımcı kahvaltısı’ gerçekleştirildi. Buluşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yatırımcılarla bir araya geldi.

Nureddin Nebati
Nureddin Nebati

İSTANBUL’U GELİP GÖRÜN

İki bakan, yaptıkları konuşmalarda yabancı yatırımcılara Türkiye’nin potansiyelini anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında Türkiye’nin dünya için stratejik konumuna dikkat çekerken, "Yatırımcılar açısından, Türkiye fırsatlar ülkesi. Fonlar Türkiye’yi cazibe merkezi olarak görüyor” dedi. Nebati, Türkiye’nin, dünyada 26 trilyonluk ticaret hacmine 3.5-4 saatte ulaşma şansına sahip bir ülke olduğunu hatırlattı.

Serbest piyasanın Türkiye'de değiştirilmez bir kural olduğunu ifade eden Nebati, “Türkiye ister gayrimenkul, ister fonlar açısından alternatif alanlar içinde birinci sırada” dedi. Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çağıran Nebati, “İstanbul'u gelip görün. İstanbul, görülmeden, orada yaşanmadan, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz” diye konuştu.

Murat Kurum
Murat Kurum

Altyapımız çok güçlü

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, MIPIM 2022’ye güçlü bir şekilde katıldığını hatırlattı. Kurum, Türkiye’ye yabancı yatırımcıların ilgisinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin son yıllarda ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda altyapısını hızla geliştirdiğini söyleyen Kurum, “Yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık, İnşallah bir sonraki buluşmayı Türkiye’de yaparız” dedi.

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