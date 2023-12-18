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Ekonomi

Bakan Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuruların 250 bini aştığını duyurdu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerinde Dönüşüm" projesine 210 bini konut, 40 bini iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru alındığını belirtti. Özhaseki, projeye başvuruların her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:08 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Vatandaşların ilgisinin "Yerinde Dönüşüm"ün yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz herkese teşekkür ediyorum."


"Bakanlık denetiminde ve TOKİ güvencesinde"


"Yerinde Dönüşüm" projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını vurgulayan Özhaseki, "Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz." bilgisini paylaştı.

"Yerinde Dönüşüm" projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetimi ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her safhası 'Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi'nde olan 'Yerinde Dönüşüm' ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz."


#Yerinde Dönüşüm
#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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