Ekonomi Bakan Pakdemirli piliç işleme tesisini inceledi
İŞ DÜNYASI

Bakan Pakdemirli piliç işleme tesisini inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lezita’nın İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesilerinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli’ye, yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan ve günde yaklaşık 400 bin piliç işleme kapasitesi olan Lezita’nın küresel standartlardaki üretim tesisleri hakkında bilgi verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üretim tesisi inceleme.
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üretim tesisi inceleme.

Abalıoğlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, piliç eti üreticisi Lezita, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesislerinde ağırladı.

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun da eşlik ettiği ziyarette heyet, Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Abalıoğlu, Baha Abalıoğlu, Ergun Abalıoğlu ve Abalıoğlu Gıda Grubu İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil tarafından karşılandı.

100 bin metrekarelik alana kurulu tesiste üretim süreçleri ve kullanılan teknolojilerle ilgili bilgi alan Bakan Pakdemirli ayrıca Lezita’nın yeni ürünlerini tattı.

Abalıoğlu Gıda Grubu İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil yaptığı konuşmada, Lezita’nın piliç eti pazarında ilk 5 oyuncudan biri olduğunu belirterek Kemalpaşa üretim tesislerinin günde yaklaşık 400.000 adet piliç işleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Tesiste 5 farklı kategoride üretim yaptıklarını belirten Özdil, “Ürünlerimizi yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyoruz.

Lezita olarak hedeflerimize ulaştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Türkiye’nin en büyük 53. sanayi kuruluşu olan Abalıoğlu grubunun sağlam altyapısı ve deneyiminden aldığımız gücün de desteği ile 2018 yılını sektörün üzerinde büyüme ile kapatırken, Türkiye pazarındaki pazar payımızı %10 seviyelerine taşıdık. Yenilikçi, pratik piliç ürünleri pazarında ilk iki firmadan biriyiz” dedi.

‘Hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunuyoruz’

Tüketicilerden ilham alarak geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle besleyici ve pratik çözümler sunduklarını söyleyen Mustafa Özdil, Lezita olarak 3 binin üzerinde kişiye doğrudan, on binlerce kişiye dolaylı istihdam sağladıklarını dile getirdi. Özdil, “Teknolojik altyapı, gıda güvenliği ve sağlıklı ürün üretimi konusunda dünya standartlarını sağlamak amacıyla piliç eti üretiminde bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyor ve artırıyoruz. Yemden kuluçka sürecine, üretim tesisinden nakliyeye, ürünün yumurtadan sofraya gelene kadarki tüm sürecini takip eden entegre bir tedarik zincirine sahibiz. Yüksek standartlara sahip laboratuvarlarımızda, tedarik ettiğimiz hammaddelerden son ürüne kadar tüm girdi ve proseslerin spesifikasyon uygunluğu test ediliyor. Sürdürülebilir kalitede, güvenli gıda üretimi ilkesiyle operasyonun her aşaması, alanının uzmanı gıda mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz tarafından kontrol edilip, onaylanıyor” bilgisini verdi.

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