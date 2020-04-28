Bakan Pekcan: KOBİ'lerimiz için Facebook ile işbirliğine gittik

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren bakanlık, TOBB ve Facebook ile işbirliğine giderek KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hizmete açtı.

TOBB ve Facebook'un Türkiye'deki KOBİ’lere sundukları hizmetlerin de tanıtıldığı portalda 'Facebook ile Öne Çıkın’, 'Sınırları Aşan KOBİ’ler' ve kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan ‘She Means Business’ programları gibi KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitimler yer aldı. İlk etapta KOBİ’lere yönelik programların yer alacağı portalda, ikinci aşamada esnafa yönelik eğitimler verilecek.

'FACEBOOK İLE İŞBİRLİĞİNE GİTTİK'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu işbirliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının bir takım tüketim ve yaşama alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ederek, bu değişimin sosyal medyayı ve online platformları daha fazla kullanmak için vakit sağladığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların, bakanlığın hizmetleri hakkındaki bilgilere en hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak için, dijital ortamdan Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi gibi çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Pekcan, "Bu kapsamda Facebook ile de işbirliğine gittik. Bakanlığımızla ilgili tüm iş ve işlemleri; tüm hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyouz. KOBİ’lerimize, esnafımıza, ihracatçımıza, ticaret erbabına ve vatandaşlarımıza hizmetlerimizi dijitalleşmenin faydaları ile azami ölçüde sunma gayretindeyiz. Sizlere bu platformdan seslenerek, zor günlerde yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istedik" dedi.

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'CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Pekcan, Facebook ile yapılan iş birliği kapsamında da Bakanlığın hizmetlerini ve desteklerini kısa filmler, animasyonlar, videolarla anlattıklarını kaydederek, "Bunları izleyerek Bakanlığımız hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Yakın zamanda bu portalda esnafımıza yönelik çalışmalar da yer alacak. Bu zor günlerde sizlere evlerinizde hizmet verebilmek için tüm arkadaşlarımla canla başla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENDİNİZİ YALNIZ HİSSETMEYİN'

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ise salgının ilk gününden itibaren girişimcilerin talep ve sorunlarını tespit etmeye ve çözüm üretmeye odaklandıklarını vurgulayarak, sürecin dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve sıkıntıların Oda ve Borsalar kanalıyla TOBB’a iletilmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte karamsarlığa yer olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz buradayız. Sizler için görevimizin başındayız. İletişim çok önemli. Hızlı hareket etmek zorundayız. Yaşadığınız sorunları odalarımız ve borsalarımız kanalıyla bizlere iletin. Sıkıntıları aktarın ki, biz de hükümetimize iletelim, çözüm arayalım. Müteşebbis asla pes etmez, durmaz, yıkılmaz. Ben inanıyorum ki, bu sıkıntı da geçecek. Sizlere güveniyorum" diye konuştu.

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'FACEBOOK OLARAK KOBİ’LERİMİZE KAPILARIMIZI AÇIK TUTACAĞIZ'