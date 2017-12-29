Bakan Sarıeroğlu: İşçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret nihayet açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılında geçerli olmak üzere brüt 2029 TL, net olarak ise 1603 TL olduğunu açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu, ayrıca asgari ücret desteğimizi 2018 yılında da sürdüreceğimizi ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, Twitter hesabından asgari ücretin işçi ve işverenlere hayırlı olmasını dileyerek "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 2018 yılı için asgari ücret brüt 2.029 Lira, net 1.603 Lira olarak belirlendi, komisyonumuzun değerli üyelerine emeklerinden ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, ülkemize, milletimize, işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 2018 yılı için asgari ücret brüt 2.029 Lira, net 1.603 Lira olarak belirlendi, komisyonumuzun değerli üyelerine emeklerinden ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, ülkemize, milletimize, işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 29 Aralık 2017

2017'DE NET ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRAYDI

Asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN 3 KATI

TİSK ise “Rekabet gücümüz yatırımların belirleyicisi, üretim ve ihracatın kapısı ancak yatırımla açılır ve istihdam bu şekilde artar. Son 2 yıllık birikimli asgari ücret zammı yüzde 48 olarak gerçekleşti yine bu dönemde asgari ücretteki artış enflasyon oranının neredeyse 3 katına ulaştı. 2018 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde uygulanan desteğin kapsamının genişletilmesini, işsizlik sigortası işveren payının 2018 yılında alınmamasını, 2018 yılı asgari ücretinin altışar aylık dönemler itibariyle belirlenmesini, artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri dışında, verimlilik artışı, işsizlik oranları, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler ve rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenlerin de dikkate alınmasını istiyoruz” diye yorumda bulunmuştu.

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