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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi vergi kaçırana taviz yok

Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışılık ve hatalı KDV ile mücadelesi sürüyor. İstanbul'da yıl başından bugüne kadar 33 bin 360 denetim yapıldı. Uyumsuzluk gösteren mükelleflere yaklaşık 1,5 milyar lira ceza kesildi. Bakan Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi. Vergi kaçırana taviz yok" dedi.

Halil Akkoç
16:47 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:12 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Şimşek, denetimlere ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, denetimlere ilişkin açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılık ve hatalı KDV ile mücadelesi sürüyor.

İstanbul'da yıl başından bugüne kadar 33 bin 360 denetim yapıldı. Uyumsuzluk gösteren mükelleflere yaklaşık 1,5 milyar lira ceza kesildi.

'KDV oranlarını kontrol edin' uyarısı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vatandaşlara "Alışveriş sonrası aldığınız fişlerde KDV oranlarını kontrol edin" çağrısında bulundu.

"Vergi kaçırana taviz yok"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
"Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi. Vergi kaçırana taviz yok"
ifadelerini kullandı.
Lokanta ve kafelerdeki KDV istismarı için yeni adım! GİB'ten yeni açıklama geldi: Hayretle karşılıyoruz KDV artışı söz konusu değil

Bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1, bazı marketlerin yüzde 20 yerine yüzde 1 KDV hesaplattığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlatırken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise beklenen adım geldi. Lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliğin KDV artışı şeklinde algılanması üzerine ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. GİB'ten yapılan duyuruda tebliğin yanlış anlaşıldığına vurgu yapılarak herhangi bir KDV artışının söz konusu olmadığı belirtildi.


#Mehmet Şimşek
#KDV
#İstanbul
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