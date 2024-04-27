Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi vergi kaçırana taviz yok

Bakan Şimşek, denetimlere ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılık ve hatalı KDV ile mücadelesi sürüyor.
İstanbul'da yıl başından bugüne kadar 33 bin 360 denetim yapıldı. Uyumsuzluk gösteren mükelleflere yaklaşık 1,5 milyar lira ceza kesildi.
'KDV oranlarını kontrol edin' uyarısı
'KDV oranlarını kontrol edin' uyarısı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vatandaşlara "Alışveriş sonrası aldığınız fişlerde KDV oranlarını kontrol edin" çağrısında bulundu.
"Vergi kaçırana taviz yok"
"Vergi kaçırana taviz yok"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
"Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi. Vergi kaçırana taviz yok"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce