Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi vergi kaçırana taviz yok

Bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1, bazı marketlerin yüzde 20 yerine yüzde 1 KDV hesaplattığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlatırken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise beklenen adım geldi. Lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliğin KDV artışı şeklinde algılanması üzerine ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. GİB'ten yapılan duyuruda tebliğin yanlış anlaşıldığına vurgu yapılarak herhangi bir KDV artışının söz konusu olmadığı belirtildi.