Bakan Varank: TOGG’un asıl yolculuğu bundan sonra başlıyor

Tuzla Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle kurulan Teknoloji Merkezi’nin açılışı Şelale Eğitim Parkı’nda yapıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Öğretim görevlileri, İş adamları ve STK temsilcileri katıldı.

"TOGG’UN SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNİŞİYLE TÜM TÜRKİYE GURURLANDI"

Öncelikle TEKMER’in açılışının Türkiye’de teknoloji tabanlı girişimciliğin büyümesine katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Mustafa Varank, TOGG ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yolculuğunun ilk gününde Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettik. TOGG’un seri üretim bandından inişiyle tüm Türkiye gururlandı. Milletimiz ekranları başında gözyaşı döktü. Bütün samimiyetimle söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız TOGG ile sahneye gelirken tüylerimiz diken diken oldu. Bir otomobilden daha fazlası olan TOGG’un asıl yolculuğu aslında bundan sonra başlıyor. Bu aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait. Türkiye’de üretilen onlarca markadan farklı olarak TOGG’un üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkı kendimize ait. Kimsenin kapısında bekleyip izin almamıza gerek yok” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 19 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açılış töreni siyaset yelpazesinin farklı noktalarında yer alan isimleri de bir araya getirdi. Gemlik'teki törene siyasetin yanı sıra diplomasi, sanayi, ticaret, bürokrasi ve medya dünyasının önemli isimleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı törende Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliği yaptığı törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra çok sayıda siyasi parti genel başkanı da katıldı. Varank'ın davet ettiği isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmadı. CHP'den katılımın olmadığı etkinlikte İYİ Parti'yi Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ile Ayhan Altıntaş temsil etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile eski Başbakan Tansu Çiller, Togg'u gurur gününde yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koşgarov da törende yer aldı.

TOBB Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan törende hazır bulundu.

Çok sayıda büyükelçi, sanayi ve ticaret odası başkanı, bürokratlar, yerel yöneticiler ile fabrika çalışanları tarihi ana tanık olmak için Gemlik'teydi.

Üretimdeki robotlar maestro oldu



Togg lansmanı İstiklal Marşı ile başlarken izleyiciler bir de sürprizle karşılaştı. Togg'un üretiminde yer alan robotlar, İstiklal Marşı'nı icra eden orkestrayı şef ile birlikte yönetti. Togg kampüsünde çekilen İstiklal Marşı klibi de büyük beğeni topladı. Robot maestro, program katılımcılarından tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili için hazırlanan film de ilgi odağı oldu. Togg'un yüksek teknoloji kullanılan üretim aşamasıyla başlayan filmde, her bir parçanın titizlikle yerleştirilmesi detayları dikkati çekti. Filmde, Kapadokya, Pamukkale, Gemlik gibi Togg'un renklerine ilham olan eşsiz Anadolu coğrafyası da yer aldı.

TOGG'un Gemlik rengi TOGG'un Kapadokya rengi TOGG'un Oltu rengi TOGG'un Pamukkale rengi TOGG'un Kula rengi İki fotoğrafın sırrı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan indirilmesi töreninde yaptığı konuşma, Cumhuriyet tarihine yönelik atıflarıyla dikkati çekti. Erdoğan konuşmasında, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında Uşak'ta çekilen bir fotoğrafı hatırlattı. \"Cumhuriyeti biz böyle kazandık.\" pankartının yer aldığı fotoğrafı ve oradaki vatandaşları anlatan Erdoğan, \"Ülkemiz artık Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray'ın, İstanbul Havalimanı'nın, Togg tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı \"Yaşasın Cumhuriyet\" mottosu için Togg'un Gemlik Kampüsü'nde özel bir platform ve ışık sistemi kuruldu. 25 metre genişliğinde 9 metre yüksekliğindeki özel platformun arkasında kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle \"Yaşasın Cumhuriyet\" sloganı, Togg logosu ile 29 Ekim 2022 tarihi yer aldı. Tarihe not düşülen o fotoğraf çekimi için platformun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Togg'un çalışanları bayraklar ve el sallayarak poz verdi.

Anadolu isimli kırmızı renkli, Pamukkale isimli beyaz renkli iki Togg da fotoğrafta önde yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına, \"Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. Tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız\" diye karşılık verdi.

Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu "Bir otomobilden daha fazlası" diyerek yola çıkan Togg'un Gemlik'teki kampüsünün açılışı, tarihe yönelik göndermeler ve tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

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"TOGG'UN BAŞARISINI ORTAYA ÇIKARABİLDİK VE TÜM TÜRKİYE'YE BU GURURU YAŞATTIK"

Bugün İHA’larda ve SİHA’larda olduğu gibi doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıklarını söyleyen Varank, “Elektrikli otomobillerde yarışa dünya devleriyle aynı hizada başladık. Oyunun kuralını değiştirecek yetkinliğe sahip start-up ve TOGG’un yetenekli mühendisleriyle de küresel rekabette Türkiye olarak fark yaratacağız. Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı olan TOGG ile Türkiye yüzyılının yeni başarı hikâyelerini yazacağız. Evvelsi gün banttan indirdiğimiz araçlar tüm Türkiye’de coşku oluşturdu ama uluslararası medyaya baktığınızda aracın yansımalarının orada da olduğunu görüyoruz. Biz 20 yıldır Türkiye’ye bu özgüveni aşılamak için mücadele ediyoruz. Birileri devrim otomobilinin akıbetini üzücü bir şekilde sonlandırmış olabilir. Devrim otomobili gibi bir projeyi tarihin tozlu raflarına kaldırmış olabilir ama biz 20 yılda inşa ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye ile devrin otomobilini, TOGG’un başarısını ortaya çıkarabildik ve tüm Türkiye’ye bu gururu yaşattık” şeklinde konuştu.

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Bakan Varank, “Bu işi babayiğitler yaptı. Ama o babayiğitler bu olayı gerçekleştirirken onların arkasında bir baş babayiğit olduğu için bu projeler neticeye ulaşabiliyor. İşte o baş babayiğit Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bakınız sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm AK Parti kadroları abartısız her gün Türkiye’ye kazandırdıkları yeni eserlerin açılışlarından açılışlarına koşuyor. Biz eser siyasetine devam ederken, birileri de taciz ve saldırılarıyla davamıza hizmet eden insanlarımızı provoke etmeye devam ediyor” dedi.

"BU DURUMA ÜZÜLDÜK, SİNİRLENDİK AMA İNANIN Kİ HİÇ ŞAŞIRMADIK"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yapılan provokasyonla ilgili de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bildiğiniz gibi geçen hafta İBB’nin düzenlediği açılış programında Tuzla Belediye Başkanımıza karşı büyük bir saygısızlık yapıldı. Başkanımıza yapılan bu hakarete hatta şiddete varan saldırılara tüm Türkiye olarak ekranlardan şahit olduk. Biz bu duruma üzüldük, sinirlendik ama inanın ki hiç şaşırmadık. Bu daha başlangıç. Biraz palazlandıklarında, güç kazandıklarında bu zihniyetin geçmişte neler yaptığını biz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Geçen hafta da eğer bu zihniyete geçiş verirsek neler yapabileceklerine dair kısa bir kesit izledik” şeklinde konuştu.

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"BÜYÜK BİR KEDERLE HEBA EDİLEN 3,5 SENEYE ÜZÜLÜYORUZ"

Bakan Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul’u şu anda yönettiğini söyleyen bu faşist zihniyet yapılan işlere çökmeye o kadar alışmış ki yatırımlarda emeği geçenlere teşekkürü bile çok görüyor. Açılmış projeleri tekrar açarak, eski belediye başkanlarının şimdi de bakanlıklarımızın projelerine çöken bir zihniyetten bunu beklemekle aslında biz bir hata yapıyoruz. Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre siyaset yapıyor.

Başta 16 milyonu kucaklayacağını söyleyenler dibe vurdukça gerçek yüzlerini göstermeye başladı. İş bilmezliklerini ve beceriksizliklerini pandemiye ve eski yönetimlere suç atarak bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar. ‘3,5 seneyi 25 yılla karşılaştırıyorsunuz’ diyorlar. Siz bizi hiç anlamamışsınız. Temel atmama törenlerini yapanlarla biz neyi karşılaştıralım. Biz hizmetten yatırımdan yana insanlarız. Bu aklımızdan bile geçmez. Ancak büyük bir kederle heba edilen 3,5 seneye üzülüyoruz."

“10 YILDA 5 TANE UNİCORN FİRMA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da "TEKMER’i kurarken bir hedefimiz vardı. Dedik ki; ‘Biz burada bilim ve teknolojinin yeniden kurulduğu dünyada, Tuzla’yı önemli bir merkez haline getirmek’ Hayal ettik. Bu merkezde 10 yıl içerisinde inşallah 5 tane unicorn firma çıkmasını arzu ediyoruz ve hedefliyoruz. Hayallerimizi gerçek yapan ve bu yola çıktığımızda hizmet ve eser siyasetinin bir mensubu olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı’nda bu hayalimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. TEKMER’de firmalarımızın yaptığı çalmalar hayal değil, bu firmaların imza atacakları hedefler de hayal olmayacak” dedi