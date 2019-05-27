Bakan Varank'tan Emin Çapa'ya: Fikirle değil bilgiyle ilerleyelim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisine sosyal medyadan ithamlarda bulunan gazeteci Emin Çapa'ya yine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Gazeteci Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan "Bakan Sn Varank, "çevre alanında Nobel Ödülü alan bir araştırmacı Türkiye'de çalışmak için başvurdu" demiş. Çok merak içindeyim, kim acaba? Çevre Nobeli yok. Çevre konusunda yaptığı çalışmalarla kimya Nobeli alan biri mi? Barış Ödülü mü? Fikri olan var mı?" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Çapa'nın bu paylaşımına cevap olarak "Fikirle değil bilgiyle ilerleyelim isterseniz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na başvuran isimlerden biri 2007 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Üyesi ve bir çok başka ödülleri olan saygın bir bilim insanı." tweetini attı.

Daha sonra Bakan paylaşımlarına devam ederek şunları aktardı:

"36 ülkeden alanlarında lider 242 araştırmacı Türkiye’ye gelmek için başvurdu. Araştırmacıların bulunduğu ilk üç ülke ABD (86), İngiltere (21) ve Almanya (17). Başvuranların 159’u Türk vatandaşı, 83’ü ise diğer ülke vatandaşları.

Programa başvuran araştırmacılar Harvard, Oxford, MIT, Stanford, Tokyo gibi üniversitelerde, Apple, BMW, Intel, Amazon, Siemens, Pfizer gibi şirketlerde, CERN, Max Planck, CNRS, NIH gibi araştırma merkezlerinde deneyim kazanmış kişiler.

Bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde sahiplenmekte, Türkiyemizi bilim insanları için cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Sizlere de tavsiyem, bu ülkeyi seven herkes gibi bu ideallere sahip çıkmanız olacaktır"

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36 ülkeden alanlarında lider 242 araştırmacı Türkiye’ye gelmek için başvurdu.



Araştırmacıların bulunduğu ilk üç ülke ABD (86), İngiltere (21) ve Almanya (17). Başvuranların 159’u Türk vatandaşı, 83’ü ise diğer ülke vatandaşları. pic.twitter.com/eLpAfn9pEc — Mustafa Varank (@varank) 26 Mayıs 2019

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