Bakan Varank'tan Togg açıklaması: Cevabını kanıtlarıyla verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz iddiaları hakkında açıklama yaptı.
'DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Bakan Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik. Yatırım yapan, üreten, vatandaşımıza istihdam sağlayan kim varsa, en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik.
Yatırım yapan, üreten, vatandaşımıza istihdam sağlayan kim varsa, en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/3RRshvm8K2
"Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik.