Ekonomi Bakan Varanktan Togg açıklaması Cevabını kanıtlarıyla verdik
OTOMOTİV

Bakan Varank'tan Togg açıklaması: Cevabını kanıtlarıyla verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" iddialarına cevap verdi. Bakan Varank, " 'Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz' yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varanktan Togg açıklaması: Cevabını kanıtlarıyla verdik
​Bakan Varank'tan Togg açıklaması.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz iddiaları hakkında açıklama yaptı.

'DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik. Yatırım yapan, üreten, vatandaşımıza istihdam sağlayan kim varsa, en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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