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Ekonomi Bakan Yanık 820 bini aşkın haneye destek ödemesi evlerinde yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık: 820 bini aşkın haneye destek ödemesi evlerinde yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerinin, konutlarında teslim edilmeye başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Yanık: 820 bini aşkın haneye destek ödemesi evlerinde yapılıyor
​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız" dedi.

Süreç içinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayretinde olduklarını belirten Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı teslim edildiğini kaydetti.

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