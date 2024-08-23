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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına bugün 1 milyar 479 milyon lira desteğin aktarılacağını bildirdi.

Pınar Görgü
13:35 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 13:37 - 23/08/2024 Cuma
Çiftçilere yaklaşık 1,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Çiftçilere yaklaşık 1,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.

Tarımsal destekleme kapsamında, çiftçilere yaklaşık 1,5 milyar lira ödeme yapılacak.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.


Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı,
"1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"
ifadesini kullandı.

Ödeme tutarları

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1,2 milyar lira, büyükbaş hayvan (besi) için 175 milyon 989 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 81 milyon 101 bin lira, lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi için 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 850 bin 962 lira destek ödemesi yapılacak.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#destekleme ödemesi
#İbrahim Yumaklı
#çiftçi
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