Bakanlık çiftçilere müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

"6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

"6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

Destek tutarları; mazot-gübre için 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira, hububat için 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 13 milyon 604 bin 105 lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 6 milyon 77 bin 957 lira olarak belirlendi.