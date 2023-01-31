Bakanlık duyurdu: Tren bileti satış sistemi yenilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

'ndan yapılan açıklamada, yenilenen bilet satış sisteminin yaklaşık 10 yıldır kullanıldığı ve sürekli güncellendiği belirtilerek, "YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde günde yaklaşık 70 bin yolcuya bilet satışı yapıyoruz. Bu nedenle bilet satışı yapılan kanalların çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.