Bakanlık harekete geçti: Kasım indirimlerindeki 'yüzde 80 indirim' tuzağı mercek altında

"Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış ve satış faturaları talep edilerek, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise para cezası uygulanmıştır. Bakanlık hem tüketicilerimizin hakkını, hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir."