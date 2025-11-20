Bakanlık harekete geçti: Kasım indirimlerindeki 'yüzde 80 indirim' tuzağı mercek altında

Ticaret Bakanlığı, züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar yaptığının tespit edildiğini duyurdu.
Haber7'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğunu, fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketiciyi yanıltan yöntemlere başvurulduğunu bildirdi.
Bakanlığın Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, kasım ayı indirim döneminde, özellikle kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla tüketiciyi yanılttığı belirtildi.
Denetimler sonucunda, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kurulu'na sevk işlemi yapıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: