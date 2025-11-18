Ticaret Bakanlığı Üsküdar'daki bir işletmeye 37 bin 992 TL para cezası kesti

"Son günlerde kimi mecralarda yer alan ‘Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı’ haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17 Kasım 2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife-fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37 bin 992 TL idari para cezası uygulanmıştır.