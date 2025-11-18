Yeni Şafak
Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi

22:5518/11/2025, Salı
DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen bir kişiye 9 bin 200 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu’ndaki denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.


Alkollü sürücüye 9 bin 200 lira para cezası

Yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye işlem uygulayan ekipler, 9 bin 200 lira para cezası kesti. Yapılan ölçümlerde 0.80 promoil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.





#Denetim
#Emniyet Müdürlüğü
#Alkollü Sürücü
