Kara kutu aydınlatacak

"Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız."