Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kara kutu aydınlatacak

Kara kutu aydınlatacak

04:0018/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 askerimizin şehit olduğu Gürcistan’daki uçak kazasını kara kutunun aydınlatacağını kaydetti: Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde, elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da düşen ve 20 askerimizin şehadetiyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin konuştu. Kaza kırım ekibinin topladığı veriler ve kara kutunun incelenmesiyle olayın daha net anlaşılabileceğini söyleyen Erdoğan,
"Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız"
dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. 3 saat 20 dakika süren toplantıda gündem oldukça yoğundu. Gündemin ilk sırasında, 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası vardı. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirildi.

AİLELERLE ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK

"Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın kara kutusu ve şehitlerin naaşlarına kısa sürede ulaşıldığına işaret ederek
"Bir kez daha aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman askerlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"
diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız."

ŞEHİT YAKINLARININ VAKARI DUYGULANDIRDI

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi ise geride kalanlar için sabretmek o kadar büyük bir derecedir. Şehit yakınlarımızın teslimiyeti, vakarı, sabrı, metaneti konusunda bu milletin bir ferdi olarak duygulanmamak elde değil. Metanetlerinden taviz vermeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun."

DÜNYANIN 17'NCİ, AVRUPA'NIN 7'NCİ EN BÜYÜK EKONOMİSİYİZ

10 Kasım'da cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yâd ettiklerini belirten Erdoğan, "Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır prensibinden hareketle aziz milletimize parmak sallanmasına, hor ve hakir görmesine müsaade etmedik. Bir dönem toplu iğne dahi üretemeyen ülkeyi dünyanın en büyük 17. Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi haline getirdik" şeklinde konuştu.

KIBRIS'TA İKİ DEVLET BİR ARADA VAR OLMALI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da ağırladıklarına işaret eden Erdoğan,
"Milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve gerçeklere uygun şekilde atılabilecek ortak adımlar değerlendirdik
" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçmişte defalarca denenmiş ve netice alınmamış önerilerin tekrar ısıtılmaya çalışılmasını vakit kaybı olarak görüyoruz. Kıbrıs'ta 2 devletin bir arada varoması gerekiyor. Türk tarafının tutumunu Rum tarafı da gösterirse kalıcı, adil ve gerçekçi çözüm bulunabilir."

DEPREM BÖLGESİNDE BİZ İNŞA EDİYORUZ, ONLAR KARALIYOR

Adıyaman'daki deprem konutlarını teslim ettiklerini belirten Erdoğan, "Gören herkesin takdir ettiği hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışan birisinin umutsuz çırpınışlarına şahit oluyoruz. Deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarını karalıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Konteynerler Gazze’ye nefes olacak

  • Gazze’de Türkiye’nin de katkısıyla sağlanan ateşkesin, ihlallere rağmen devam etmesini çok kıymetli bulduğunu kaydeden Erdoğan,
    “Hamas, Netanyahu hükümetinin tüm provokasyonlarına rağmen attığı imzanın arkasında duruyor ve sorumluluklarını yerine getiriyor. İnsani yardımlar konusunda İsrail’den kaynaklı çeşitli aksaklıklar yaşansa da, biz mevcut tüm imkanları kullanarak, Gazze’ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Toplam 810 ton insani yardım taşıyan 18’inci İyilik Gemimiz, Cuma günü el-Ariş Limanı’na ulaştı; 47 TIR dolusu malzemeyi Refah Sınır Kapısı’na yönlendirdik”
    dedi. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze’deki durumun giderek kötüleştiğini de ifade eden Erdoğan,
    “Gazze halkının bir an önce derme çatma çadırlardan kurtarılması gerekiyor. Ülkemizdeki konteynerlerin Gazze’ye sevki, sahada ciddi bir rahatlamaya yol açacaktır. Bununla ilgili temaslarımız da devam etmektedir”
    diye konuştu.

Gıdada kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz

Almanya'da yaşayan gurbetçi ailenin İstanbul'da hayatını kaybettiği olaya atıfta bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile, hurda, aldatmaca olmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapmanın çabası içindeyiz. İstanbul'da 2'si çocuk 3 gurbetçimizin hayatını kaybetmesini müteakip, basında yapılan çalışmalara bakıldığında bu konudaki hassasiyetini görüyoruz. Ölümlerin neden kaynaklandığı ortaya çıkacak. Herhangi bir sorun, sıkıntı, yönetmeliklere aykırı durum tespit ettiğimizde kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kara Kutu
#Politika
#Siyaset
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı