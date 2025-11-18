Kara kutu aydınlatacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 askerimizin şehit olduğu Gürcistan’daki uçak kazasını kara kutunun aydınlatacağını kaydetti: Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde, elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. 3 saat 20 dakika süren toplantıda gündem oldukça yoğundu. Gündemin ilk sırasında, 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası vardı. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirildi.
AİLELERLE ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK
ŞEHİT YAKINLARININ VAKARI DUYGULANDIRDI
DÜNYANIN 17'NCİ, AVRUPA'NIN 7'NCİ EN BÜYÜK EKONOMİSİYİZ
10 Kasım'da cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yâd ettiklerini belirten Erdoğan, "Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır prensibinden hareketle aziz milletimize parmak sallanmasına, hor ve hakir görmesine müsaade etmedik. Bir dönem toplu iğne dahi üretemeyen ülkeyi dünyanın en büyük 17. Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi haline getirdik" şeklinde konuştu.
KIBRIS'TA İKİ DEVLET BİR ARADA VAR OLMALI
DEPREM BÖLGESİNDE BİZ İNŞA EDİYORUZ, ONLAR KARALIYOR
Adıyaman'daki deprem konutlarını teslim ettiklerini belirten Erdoğan, "Gören herkesin takdir ettiği hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışan birisinin umutsuz çırpınışlarına şahit oluyoruz. Deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarını karalıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Konteynerler Gazze’ye nefes olacak
- Gazze’de Türkiye’nin de katkısıyla sağlanan ateşkesin, ihlallere rağmen devam etmesini çok kıymetli bulduğunu kaydeden Erdoğan,“Hamas, Netanyahu hükümetinin tüm provokasyonlarına rağmen attığı imzanın arkasında duruyor ve sorumluluklarını yerine getiriyor. İnsani yardımlar konusunda İsrail’den kaynaklı çeşitli aksaklıklar yaşansa da, biz mevcut tüm imkanları kullanarak, Gazze’ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Toplam 810 ton insani yardım taşıyan 18’inci İyilik Gemimiz, Cuma günü el-Ariş Limanı’na ulaştı; 47 TIR dolusu malzemeyi Refah Sınır Kapısı’na yönlendirdik”dedi. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze’deki durumun giderek kötüleştiğini de ifade eden Erdoğan,“Gazze halkının bir an önce derme çatma çadırlardan kurtarılması gerekiyor. Ülkemizdeki konteynerlerin Gazze’ye sevki, sahada ciddi bir rahatlamaya yol açacaktır. Bununla ilgili temaslarımız da devam etmektedir”diye konuştu.
Gıdada kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz
