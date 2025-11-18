Ticaret Bakanlığı personel alımı 2025: Başvurular ne zaman başlayacak? İşte tarihler ve şatlar

Ticaret Bakanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla 60 ticaret uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilecek adaylar, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. ve 9. derece kadrolara atanacak. Giriş sınavı ise klasik usulde yazılı ve ardından sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.





Başvurular 10-19 Aralık’ta e-Devlet üzerinden yapılacak

Uzman yardımcılığı başvuruları, 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.





Yazılı sınavın tarihi ve yeri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Adaylar ayrıca sınav süreçlerini Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebilecek.





Başvuru şartları açıklandı

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığı için aranan temel şartlar şöyle:

• Genel şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyor olmak.

• Yaş şartı

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular başvurabilir).

• Mezuniyet şartı

İlana ekli tabloda belirtilen dört yıllık lisans programlarından mezun olmak. Denklik belgesi gerektiren bölümlerden mezun olanların YÖK onaylı denklik belgesini başvuru sırasında sisteme yüklemesi zorunlu.

• KPSS şartı

ÖSYM tarafından yapılan 2024 veya 2025 KPSS sınavından, tabloda yer alan puan türünden en az 70 puan almak.

• Yabancı dil şartı

Son iki yıl içinde YDS/e-YDS’den Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca veya Rusça dillerinden en az C seviyesinde puan almak. ÖSYM tarafından denk kabul edilen uluslararası dil belgeleri de geçerli.

• Sınav hakkı şartı