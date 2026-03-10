Bakanlıktan 'akıllı tarım' odaklı projelere hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, gelişen teknoloji, tarım alanında da üretimden sulamaya kadar birçok aşamada kullanılıyor.

Bakanlık, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, veri temelli üretim anlayışının güçlendirilmesi ve akıllı tarım uygulamalarının desteklenmesi amacıyla hibe programları yürütüyor. Böylece, tarımsal faaliyette bulunan üretici ve yatırımcıların teknolojik gelişmelerden etkin biçimde yararlanması sağlanıyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'yla (KKYDP) tarımda dijitalleşmeye katkı sağlamak üzere bilişim sistemleri ve eğitimleri konusunda yapılacak yatırımlara yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Sensör teknolojileri de var zirai insansız hava aracı da

​​​​​​​Bu kapsamda, tarla tarımında sensör tabanlı ve değişken oranlı gübreleme ve ilaçlama uygulamaları, zirai don, aşırı yağış, dolu ve zararlı erken uyarıları, gübreleme takvimi, ilaçlama ve sulama önerileri gibi karar destek modülleri içeren çiftçi bilgilendirme sistemleri, hasat verilerinden hareketle güncel verim haritalarının oluşturulması ve dönemler arası verim haritası karşılaştırma analizleri gibi sistem ve uygulamalara hibe desteği verildi.

GNSS tabanlı otomatik dümenleme ve hassas yönlendirme sistemleri ile tarımsal amaçlı örgütler için zirai insansız hava aracı (ZİHA) temini gibi sistemler de Bakanlık hibelerinden yararlandı.

Ayrıca, rasyon optimizasyon yazılımları ile yem formülasyonunun dengeli ve veri temelli şekilde hazırlanması, yem tedarik ve satın alma süreçlerinin dijital platformlar üzerinden yönetilmesi, otonom buzağı besleme, yem itme ve gübre sıyırma robotları gibi ahır içi teknolojiler de hibe desteği aldı.

Bu çerçevede, hayvancılık işletmelerinde üretim süreçlerinin uçtan uca izlenebilirliği, veri temelli karar alma kapasitesinin artırılması ve iş gücü verimliliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Buna göre, Bakanlıkça, 2017 yılından itibaren bilişim sistemleri ve eğitimleri konusunda 362 projeye reel olarak 65,3 milyon lira hibe desteği verildi. Bu desteklerle 145,6 milyon liralık yatırım faaliyete geçirilirken, istihdama da katkı sağlandı.

Bu yıl hibe desteği oranı artıyor

Bakanlıkça, dijitalleşmeye yönelik desteklere bu yıl da devam edilecek. Bu yıldan itibaren proje uygulamalarına yönelik hibe desteği oranı yüzde 50-70 olarak uygulanacak ve daha fazla hibe imkanı sağlanacak.

Bu yıla ilişkin uygulamalara yönelik Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanırken, alt mevzuat düzenlemeleri de sürüyor.

Söz konusu kararla, tarımda dijitalleşme yatırımları kapsamında veri yönetim altyapıları, sensör ve nesnelerin interneti (IoT) tabanlı akıllı tarım uygulamaları, yapay zeka destekli karar destek sistemleri, üretim izleme ve izlenebilirlik teknolojileri, tarımda robotik ve otonom sistemler, otomasyon ve görüntü işleme çözümleri ile diğer tarımsal bilişim sistemlerine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.







