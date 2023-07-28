Bakanlıktan su uyarısı: Halı ve balkon yıkamayın

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Çiftçilerin geleneksel sulama yöntemlerinden vazgeçip modern sulama yöntemlerini tercih etmesini öneren Bakanlık, gündüz sulama yerine gece sulamasının daha az su harcanmasına neden olacağına işaret etti.
Ayrıca önümüzdeki dönemde hem tarımda hem de hanelerde kullanılmak üzere yağmur hasadının öneminde değindi.
Su kullanımı konusunda vatandaşları da uyaran Bakanlık, tasarrufa dikkat çekti.
- Halı ve balkonları yıkamak yerine mümkünse silin.- Sebze ve meyveleri akar suda değil su dolu kapta yıkayın.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu şekilde çalıştırın.
- Az su isteyen lavanta, sarı kantaron, altın çiçeği, zakkum, alevçalısı, misket gülü, kuşburnu, biberiye, adaçayı, katırtırnağı gibi bitkilerden peyzaj düzenlemesi yapın.