Bakanlıktan su uyarısı: Halı ve balkon yıkamayın

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, çevrimiçi katıldığı ilk kurul toplantısında Küresel Sıfır Atık Ödülleri oluşturulmasını önerdi. Erdoğan, ödüllerin takdimi için de 30 Mart tarihinin uygun bir atmosfer oluşturacağını belirterek, "Temizlemekten ziyade kirletmemeyi esas alan bir yaşam modelini tüm dünyada yaygınlaştırmalıyız" dedi. Erdoğan, dünyanın, sahip olduğu kaynaklarla halihazırda nüfusunun 1,5 katına dahi yetebilecek durumda olduğunu vurguladı.