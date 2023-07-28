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Ekonomi

Bakanlıktan su uyarısı: Halı ve balkon yıkamayın

Havaların aşırı ısınmasıyla birlikte bir yandan su kullanımı rekor seviyelere çıkarken diğer taraftan ise kuraklık alarmları verilmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sorunu en aza indirebilmek için vatandaşları suyu verimli kullanmaları konusunda uyardı.

08:08 . 28/07/2023 Friday
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bazı kentlerde kişi başı su tüketiminin ne kadar olduğunu da araştıran Bakanlık
, örneğin İstanbul’da kişi başı günlük su tüketiminin 90-130 litre arasında olduğunu belirledi. Gıda israfının da su israfıyla anılması gerektiğine değinildi, iki dilim ekmeği çöpe atmanın bir buçuk ton suyu israf etmek anlamına geldiği bildirildi.

Tarlalar gece sulansın

Çiftçilerin geleneksel sulama yöntemlerinden vazgeçip modern sulama yöntemlerini tercih etmesini öneren Bakanlık, gündüz sulama yerine gece sulamasının daha az su harcanmasına neden olacağına işaret etti.


Ayrıca önümüzdeki dönemde hem tarımda hem de hanelerde kullanılmak üzere yağmur hasadının öneminde değindi.


Az su isteyen çiçekler ekin

Su kullanımı konusunda vatandaşları da uyaran Bakanlık, tasarrufa dikkat çekti.


Bakanlıktan yapılan uyarılar şöyle:

- Halı ve balkonları yıkamak yerine mümkünse silin.- Sebze ve meyveleri akar suda değil su dolu kapta yıkayın.

- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu şekilde çalıştırın.

- Az su isteyen lavanta, sarı kantaron, altın çiçeği, zakkum, alevçalısı, misket gülü, kuşburnu, biberiye, adaçayı, katırtırnağı gibi bitkilerden peyzaj düzenlemesi yapın.




#Kuraklık alarmı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Su tasarrufu
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