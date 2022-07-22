Bakanlıktan yeni hamle: Market rafları kiralanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın menzilinin artırılması amacıyla hazırlanan Uzak Ülkeler Stratejisi'yle, Türk ürünlerinin satışı için uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından kısa süre önce tanıtımı yapılan Uzak Ülkeler Stratejisi ile Türkiye'nin, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısının küresel sahaya yayılması hedefleniyor.

Strateji belgesi ve eylem planından yapılan derlemeye göre, strateji hazırlanırken, ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilinin dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılmasına odaklanıldı.

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18 HEDEF ÜLKE BELİRLENDİ

Bu kapsamda, ticaretin geliştirilmesine yönelik 18 hedef ülke belirlenirken, bu ülkeler, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili, Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam, Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan ise Avustralya oldu. Stratejiyle ihraç ürünleri, hizmet ihracatının dünyanın en uzak noktalarına ulaştırılması ve Türkiye markasının bilinirliğinin arttırılması da amaçlanıyor.

Stratejiye göre, bu ülkelere yönelik yazılı ve görsel medyada reklam faaliyetleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılarak destekler artırılacak. Ülkelerin tüketim kanallarında, AVM'ler ve zincir mağazalar özel olarak hedeflenecek.

İhraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler/filmler ve dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi oyuncularından yararlanılacak ve bu platformlarda ürün yerleştirilmesi teşvik edilecek.

Belirlenecek niş sektörlerde tasarım odaklı, lüks tüketim ürünlerinde uzak ülkelere yönelik ortak bir pazarlama stratejisi oluşturulacak, bu ürünlere verilebilecek destek mekanizmaları geliştirilecek.

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Türkiye'de yerleşik çok kanallı markaların ilgili ülkedeki AVM ve büyük mağazalarla önemli e-ticaret pazar yerlerinde eş zamanlı yapılanmasına yönelik destek mekanizmaları kurgulanacak. Uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve departmanlı mağazalar ile perakende mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak. İlgili uzak ülkede yaygın olarak kullanılan ödeme sistemlerinin kullanılmasına olanak verecek mevzuat çalışmalarına katkı sağlanacak.

FİJİTAL PLANLAMA FAALİYETLERİ TEŞVİK EDİLECEK

Bütünleşik, süreklilik arz eden "fijital pazarlama" (fiziksel ile dijital pazarlamayı harmanlayan yöntem) faaliyetleri teşvik edilecek ve söz konusu faaliyetlerin desteklenmesine yönelik bir devlet yardımı mekanizması geliştirilecek.

Uzak ülkelerden iş insanlarına ulaşılarak Türkiye'deki ticaret erbabıyla tanışma hikayeleri gibi konularda başarı hikayeleri formatında tanıtım faaliyetleri yapılacak. Bu kapsamda, uzak ülkelere ihracatta başarı yakalamış Türk firmalarının bu ülkeleri hedefleyen ihracatçılara mentörlük yapacakları bir mekanizma kurulacak.

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Uzak ülkelerle hava yolu kargo taşımacılığında maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Dış temsilcilikler kanalıyla ilgili ülkedeki e-ticaret pazar yerleri ve sosyal ağlar ile ilgili eğitim programları yapılacak, kurulacak olan "E-İhracat Bilgi Platformu" ile üretici ve ihracatçıların e-ticaret ve pazara giriş imkanları hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak.

E-ticaret pazarına giriş ve tanıtım için gerekli harcamalar e-ihracat destek programında tanımlanacak.

OYUNLARA TWİTCH TANITIMI

Oyun sektöründe öncü firmaların oyunlarının tanıtımı için ilgili Twitch, YouTube ve benzeri kanallarda sponsorluklarla tanıtım ve iş birliği faaliyetleri düzenlenecek. Uzak ülkelerdeki mobil cihazlarda yazılım-uygulama-oyun mağazalarında yer alınması teşvik edilecek.

Türk dizi/film yapımlarının uluslararası tanınırlığını artıracak uluslararası prestijli etkinlikler belirlenecek ve bu etkinliklere ilave destek unsurlarıyla katılım teşvik edilecek. Animasyon sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini tesis edebilmek için, dublaj ve altyazı giderleri, korsanla mücadele giderleri gibi destek unsurlarının ilave destek kalemleriyle desteklenmesi sağlanacak.

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Eximbank tarafından uzak ülkelere ihracat yapan firmalara kaynak tahsisinde önceliklendirme uygulanabilecek. Uzak ülkede üstlenilecek projelerin ve uzak ülkelere ihraç edilecek malların desteklenmesi için alıcı kredisi verilmesi çalışmaları yapılacak. Asya ülkelerinde müteahhitlik projelerinin finansmanına yönelik olarak Asya Kalkınma Bankası ile ortak finansman modelleri oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

Türkiye'nin muhafazakar giyim ve turizm sektöründeki imkanlarının strateji kapsamındaki ülkelerde bulunan Müslüman nüfusa tanıtılması için de çalışmalar yürütülecek.