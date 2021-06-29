Ekonomi Bangladeşin tercihi ROKETSAN ürünleri
SAVUNMA SANAYİ

Bangladeş'in tercihi ROKETSAN ürünleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bangladeş'in ROKETSAN'ın bazı ürünlerini satın alacağını duyurdu. Bangladeş'le imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Demir, "Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Bangladeşin tercihi ROKETSAN ürünleri
Bangladeş ile Türkiye arasında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın bazı ürünlerinin, Bangladeş'e ihraç edileceğini duyurdu.

Türkiye ile Bangladeş arasında imzalanan "Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları" kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildiğini duyuran Demir, "Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor" dedi.

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