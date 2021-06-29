Bangladeş'in tercihi ROKETSAN ürünleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın bazı ürünlerinin, Bangladeş'e ihraç edileceğini duyurdu.
Türkiye ile Bangladeş arasında imzalanan "Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları" kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildiğini duyuran Demir, "Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor" dedi.
Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.
Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında @roketsan’ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi.
Durmak Yok Yola Devam! pic.twitter.com/jyyrrpctFq
Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.