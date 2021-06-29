Bangladeş'in tercihi ROKETSAN ürünleri

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Elmalı davasına ilişkin açıklama: Alçaklar en ağır cezayı almalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan iki küçük çocuğun istismar edilmesi olayına ilişkin dava ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." dedi.