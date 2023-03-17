Banka iflası Avrupa’ya sıçradı: İsviçreli finans devi batıyor

ABD’de 3 bankanın iflası sonrasında piyasaları sarsan kriz dalgası Avrupa’da da paniğe neden oldu. 167 yıllık finans devi İsviçreli Credit Suisse de, kriz tehlikesiyle karşı karşıya kalınca kriz dalgasının Avrupa’ya doğru ilerlediği yorumları gecikmedi. Sadece bir gün içinde hisseleri yüzde 30 değer kaybeden bankanın kurtarılması için İsviçre Merkez Bankası 50 milyar dolar borç vermek durumunda kaldı. Hisseleri yıl başından beri yüzde 45, son 1 yılda da yüzde 76 eriyen Credit Suisse’nin olası iflası, ABD merkezli krizi küresel hale getirebilir.

İMDADINA İSVİÇRE MERKEZ BANKASI YETİŞTİ

Batılı ülkeler, özellikle yeni bir 2008 finansal krizi yaşamamak için bankaları kurtarma ve finansal yapısını devlet desteği ile güçlendirmeye çalışıyor. İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB), gerekirse Credit Suisse’e likidite sağlanacağını açıkladı. Öte yandan, İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası’nın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası’nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla, bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20’yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

ABD’Lİ BANKANIN SATIŞI GÜNDEMDE

ABD’de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank tarafında satış dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu bankanın iflasından önce satış kamuflajıyla sürecin yönetileceği iddia edildi. Çarşamba günü S&P tarafından kredi notu çöp statüsüne düşürülen ve notun görünümü negatif izlemeye alınan banka, değerlendiriyor. Bankanın likiditesini artırmak için diğer seçenekleri de değerlendirdiğini belirten uzmanlar, konu hakkında nihai kararın ise henüz verilmediğini belirttiler. Bankanın piyasa değeri de 5,8 milyar dolara indi. Dün Avro bölgesi ülkelerinde, finansal krizin Avrupa ülkelerine yayılması ihtimaline karşı önlemler görüşüldü.

Yüksek faiz ve enflasyon batırdı

Öte yandan, yüksek faiz uygulamalarının enflasyonu ve finansal krizi tetiklediğine dair itiraf gibi bir açıklama Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan geldi. "Bu banka iflasları bilançolarının yönetimindeki eksikliklerden kaynaklanıyor" diyen AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, "Faiz oranlarındaki değişim yeni bir ortam oluşturdu" yorumunu yaptı. Bu yeni ortama karşı teyakkuzda olunması gerektiğine işaret eden McGuinness, "Finansal istikrar açısından yüksek enflasyon ve artan faiz oranları uzun süreli düşük faiz oranlarından farklı zorluklar ortaya çıkarıyor" dedi.

TEYAKKUZ ÇAĞRISI

Silikon Vadisi Bankası ile AB bankaları arasında bir benzerlik olmadığına savunan AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi McGuinness, “Bu durum, ekonomik ve finansal ortamın küresel olarak ve Avrupa’da nasıl değiştiğini göstermektedir” dedi. McGuinness, “Bu yeni ortama karşı teyakkuzda olmalıyız. Finansal istikrar açısından yüksek enflasyon ve artan faiz oranları, uzun süreli düşük faiz oranlarından farklı zorluklar ortaya çıkarıyor” dedi. SVB’nin tahvil portföyündeki gerçekleşen kayıpların bu sorunun bir örneği olduğuna işaret eden McGuinness, AB bankacılık sektörünün genel olarak iyi durumda olduğunu, ulusal ve Avrupa makamları tarafından sıkı denetlendiklerini anımsattı.







