Banka kartıyla 1 trilyon TL ödedik

Bankalararası Kart Merkezince (BKM) 2019 yılı kartlı ödeme verileri açıklandı. BKM, Türkiye’de kartlı ödemeler ve nakitsiz ödemeler toplumu hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2019 yılında yaşanan gelişmeleri yıllık değerlendirme raporuyla ortaya koydu. Buna göre, 2019 "nakitsiz ödemeler" için dönüm yılı oldu. Geçen yıl kamu tahsilatlarında kart kabulü yaygınlaşırken, toplam kartlı ödemeler yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL'ye yaklaştı. Her 3 kartlı ödemeden 1'inin banka kartlarıyla yapıldığı 2019 yılında, her 5 TL'lik kartlı ödemeden 1 TL'si ise internetten gerçekleşti.

TOPLAM KART ADEDİ 236 MİLYON

Kredi kartı sayısı, yeni kullanıcılarla birlikte, 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artışla yaklaşık 70 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı ise yüzde 14 artışla 166 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi 236 milyona ulaştı. Türkiye hem kredi kartı hem de banka kartı adedinde Avrupa'da ilk sırada kalmaya devam etti.

KREDİ KARTLARIYLA 844 MİLYAR TL HARCADIK

Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar TL'ye, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 17 artışla 844 milyar TL'ye ulaştı. Böylece, toplam kartlı ödeme tutarı 1 trilyon TL barajına yaklaşmış oldu. Kartların kullanım alanı hızla yaygınlaşırken geçen yıl yüzde 38 olan kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payı, bu yıl yüzde 41 gibi önemli bir seviyeye ulaştı.

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HAVA YOLLARI YİNE ZİRVEDE

Bir önceki yıl olduğu gibi 2019 yılında da hava yolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artış gösteren sektör oldu. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler 2019 yılında yüzde 41 artarak 29 milyar TL'ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 35'lik artış ve 50 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla restoran ödemeleri izledi. Üçüncü sırada ise 2018 yılında en hızlı büyüyen sektörler listesinde ilk beşte yer almayan giyim sektörü yüzde 31'lik artış ve 89 milyar TL'lik ödeme tutarıyla yer aldı. Bunu, yüzde 30'luk artış ve 23 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama sektörü, yüzde 29'luk artış ve 31 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla seyahat acenteleri izledi. En fazla kartlı ödeme yapılan sektörlerde ise ilk sırayı 181 milyar TL ile market ve AVM'ler aldı. Bu iki sektörü 89 milyar TL ile giyim, 85 milyar TL ile akaryakıt, 72 milyar TL ile küçük gıda perakendesi ve 53 milyar TL ile elektronik eşya sektörleri takip etti.

EN FAZLA HARCAMA YIL BAŞINDA

BKM raporunda, 2019'da kartlı ödemelerin "en"lerine de yer verdi. Geçen yılın ödemeler ekosistemine dair "en"leri şöyle sıralandı: "En fazla kartlı ödeme adedi 23 milyon işlemle 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişlerinde gerçekleşti. 2019 yılında 4,2 milyar TL ile en fazla kartlı ödeme tutarının gerçekleştiği gün MTV ödemelerinin yapıldığı 31 Temmuz oldu. İnternetten en fazla kartlı ödeme 1,4 milyar TL ile Muhteşem Cuma olan 29 Kasım'da gerçekleşti. 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için 2 milyon kartla yapılan 2,7 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı. Yabancı kartlarla 383 milyon TL ile en fazla ödeme yapılan gün ise yaz tatilinin sonuna denk gelen 25 Eylül oldu."

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KAMUDA KART KABULÜ İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

Soner Cenko





BKM Genel Müdürü Soner Canko, kartlı ödemelerin özellikle kamu tahsilatlarında yaygınlaşmasının, bireylerin kart kullanım alışkanlığı kazanması açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "1 Şubat 2020'den itibaren artık noterlerde kartla ödeme yapabileceğiz. Ayrıca, gümrüklerde ortak POS uygulamasının devreye alınmış olması, çeşitli vergi ve harç ödemelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnteraktif Vergi Dairesi kanalından kartlarla tahsil edilmesi de son dönemlerin güzel gelişmeleri. Kamu tahsilatlarında, mevcutta kartlı ödemelerin payı diğer alanlardakine kıyasla düşük. Bu oran arttıkça ülkemizde kartlı ödeme yaygınlığı daha da artacaktır."