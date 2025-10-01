Bankacılıkta baş döndüren dijitalleşme

Albayrak Medya Grubu mecralarından Tvnet ve Z Raporu’nun düzenlediği İş Sohbetleri’nin üçüncüsü, dün Halkbank’ın ana sponsorluğunda ve Borsa İstanbul’un desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. ‘Dijital Bankacılık Forumu İçin Geri Sayım Başladı’ temalı programa; akademi ve finans dünyasından uzman isimlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Moderatörlüğünü Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın üstlendiği forumda; Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin ve Prof. Dr. Doktor Yusuf Dinç konuşma yaptı.





PANDEMİ ALIŞKANLIKLARI SEKTÖRÜ HIZLANDIRDI

“Maksat iş olsun” mottosuyla düzenlenen forumda; ‘Dijital Bankacık’ ve ‘Finansal Teknoloji’ ekosisteminin hem bugününü hem de geleceği masaya yatırıldı. Finansal teknolojilerdeki hızlı değişimin geleneksel bankacılık sektörünü nasıl etkilediğini değerlendiren, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, “Sadece bankacılık değil, hayatımızın her hücresi dijitalleşiyor. Örneğin; yemek siparişlerimiz, ulaşım servislerimiz, bankacılık servislerimiz. Her yerde bu dijitalleşme hareketini görüyoruz. Bu dijitalleşme, özellikle bankacılık sektöründe yeni değil sadece pandemiden sonra çok daha fazla hızlandı. Bu anlamda müşterilerin şubeye gitmeden bankacılık işlerini sorunsuz ve hızlı gerçekleştirme arzusu sektörü daha da hızlı dijitalleşmeye itti” açıklamasını yaptı.





TOPLAM TİCARETİN %5’İ FİNTEK POSLARINDA GERÇEKLEŞİYOR

Ödeme, elektronik para kuruluşlarında gerçekleşen büyümeye ve dijital bankacılık sektöründe Türkiye’nin konumuna değinen Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz şu ifadeleri kullandı: “Hayatın dijitalleşmesiyle, ticaret de dijitalleşti. Bugün, Merkez Bankasının lisans verdiği toplam 92 adet ödeme ve elektronik para kuruluşu mevcut. Bu 92 ödeme kuruluşunun sahip olduğu müşteri kapasitesi her geçen gün artıyor. 2024 kapanış rakamlarına göre tüm dönen ticaretin yüzde 5’i ödeme ve elektronik banka kuruluşlarının hizmete sunduğu pos hizmetleri üzerinden gerçekleştiği görülüyor. Hayatın kendisi dijitalleştiği için ticaret de dijitalleşecek. Şirketler daha çok müşteriye ulaşmak istiyor, insanlar da hayatlarının daha kolay olmasını istiyor, bu sebeple sektör gelişmeye devam ediyor.”





ÜLKELERİN %94’Ü DİJİTAL PARALARI ARAŞTIRIYOR

Prof. Dr. Yusuf Dinç de dijital paraların dünyada yaygın hale gelmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Dinç, “Araştırmalara göre Merkez Bankalarının yüzde 94’ü dijital para konulu araştırmalar yapıyor. Çoğu ülke bu konuda pilot aşamada, bizim de bu konuda araştırmalarımız sürüyor. Biliyorsunuz son yayınlanan OVP‘de ‘dijital para uygulamasının yaygınlaştırılması’ gibi bir öneri var. Amerika’da da bazı gelişmeler var. Onlar da dijital paraların merkezi mi yoksa sivil mi olacağını tartışıyor. Çin’de yine farklı çalışmalar var, biz ise iki tarafın tam ortasında bulunuyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital paralar ile ilgili alınacak stratejik kararların hayatımızı çok etkileyeceğini düşünüyorum. Bütün teknoloji dünyamız değişecek. Belki bankacılık sektörümüzü yeniden tanımlayacağız” dedi.



