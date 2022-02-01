​Bankalar 2021’de de kendilerine çalıştı: 92 milyar kar ettiler

Bankacılık sisteminin 2021 finansal sonuçları açıklandı. Yüzde 30’lara varan yüksek faizlerle geçtiğimiz yıl kredi kullandıran bankacılık sektörü, geçen yıl kârını yüzde 57 artışla 58,5 milyar liradan 92,1 milyar liraya çıkardı.

9,2 TRİLYON LİRA BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu yayımlandı. Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 213 milyar 196 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 50,9 oldu.

92 MİLYAR LİRA KAZANDILAR

Aralıkta 2020 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 37 artarak 4 trilyon 900 milyar 955 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44,4 yükselerek 1 trilyon 476 milyar 598 milyon liraya çıktı.

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Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,15 seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2020 sonuna göre yüzde 53,5 artarak 5 trilyon 303 milyar 348 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18,6 artışla 710 milyar 965 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı yüzde 57 artışla 92 milyar 83 milyon liraya çıktı. Bankaların 2020 karı ise 58,5 milyar liraydı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,34 seviyesinde gerçekleşti.

DÜŞÜKTEN FAİZLE ALIP YÜKSEĞE SATIYORLAR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ‘yüksek faizi indirin’ çağrılarına kulak asmayan bankacılık sektörü, belirlenen yüzde 14 faiz oranıyla kaynak kullanımıyla yüzde 30’lara varan oranla kredi olarak müşterilerine satıyor.

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Yüksek karın kaynağı olarak görülen bu yönteme karşı çıkan ticari ve bireysel kredi kullanıcıları ihtiyaçlarını gidermek için yeterli finansmana ulaşamıyor. İş dünyasının çağrılarında ise ‘bankalar faizi makul seviyeye çekmeli’ söylemi sık sık dile getiriliyor.

MB’den hükümete enflasyon mektubu

Merkez Bankası (MB) 2021’de enflasyon hedefinden sapıldığı için hükümete açık mektup gönderdi. Mektupta son enflasyon raporunda tanıtılan liralaşma stratejisine vurgu yapıldı. Mektupta MB’nin sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlattığı, liralaşma stratejisinin bu sürecin asli unsurunu oluşturduğu ifade edildi. Mektupta liralaşmanın orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede para politikası araçlarına vereceği desteğin üç kanalla gerçekleşeceği ifade edildi. Kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlarla Türk lirası tasarruflar teşvik edileceği ve getirilerinin alternatiflerine göre geride kalmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

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