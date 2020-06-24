Bankalara çağrı: Kabuk değiştirmeli ve milli şuur ile hareket etmelisiniz

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı’nda salondaki bankacılara seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli mesajlar verdi. Albayrak, sektör temsilcilerinden ülkenin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmalarını beklediklerini aktararak, “Nitekim Türkiye’nin son 2 yıldır bu değişim sürecinde attığı adımların, dünyadaki benzer örneklere kıyasla bu süreçten nasıl çıktığı ve çıkmakta olduğunu aslında, bu değişimin pozitif etkilerini bize gösteriyor. İşte bu değişim sürecinde bankalar olarak, devlet olarak biz bazı şeyleri değiştiriyoruz, değiştirmek zorundayız. Yeni normale alışmak zorundaysak bankacılık sektörü noktasında sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden, ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz” dedi.

MİLLİ ŞUURLA HAREKET ETMENİZİ BEKLİYORUZ

Bakan Albayrak, bankacılık sektörünün çok özel ve çok stratejik bir sektör olduğunu vurguladı. Bu noktada bankacılara çok önemli bir görev düştüğünü belirten Albayrak, şu mesajları verdi: “İşte bu manada sizler, ülkemizin kaynaklarını toplamak ve bu kaynakları ekonomiye aktarmak gibi çok stratejik bir fonksiyon icra ediyorsunuz. milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Siyaset üstü, kurumlar üstü ülkenin menfaati çerçevesinde... İşte topladığınız tüm bu kaynakları ithalatın ve lüks tüketimin finansmanına, ya da reel anlamda bir değer oluşturmayan farklı bankacılık, hazinecilik faaliyetlerinden ziyade daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına, istihdam oluşturucu alanlara yönlendirmemiz lazım. Kısa vadeli karlılık hırsıyla, işte öyle bankalar var kısa vadede hemen bir kar edeyim diye düşünen, hızlı bir şekilde ülke kaynaklarını farklı bir manada kullanayım motivasyonuyla hareket etmememiz lazım. Kaynaklarımızı en verimli nerede kullanılacaksa o alanlara yönlendirin. “

REKLAM

YERLİ ÜRETİM SİZDEN DESTEK BİZDEN

Bakan Albayrak, bunun dışında tüketimde ithal ürünler yerine yerli ürünleri teşvik edecek bir finansman kurgusunun hayata geçirilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin koca koca gruplarının dünyanın bir yerinde ürettirdiğini, Türkiye’de yerli ürün gibi sattığını ifade eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin bu teknolojinin çok çok üstünde teknolojik ürün üretebilecek kapasitesi varken, yerli markaların yüzlerine söyledim; ‘Türkiye’de üretim kapasitesi olan bu ürünlerin tamamını Türkiye’de üretmeniz lazım’. Devlet olarak biz ne gerekiyorsa yapacağız. Kolaycılık, “markanın üzerine etiketi basalım” yok. Sizler de bu manada, “birkaç aylık ithalat düzenlemesi getirildi, eskiye döneriz zaten niye uğraşalım’ yok. Yerli üretim.” Albayrak, Kalkınma Bankası’nın yeni bir süreç başlattığını, çok güzel bir paket olduğunu aktararak, çalıştıkça alternatif ürün üretmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

HIZLI BÜYÜME TRENDİ SÜRÜYOR

Hüseyin Aydın

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ise, bankacılık sektörünün son dönemlerde büyümeye devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Sektörün bilanço ve kredileri, milli gelire oranla sergilemekte olduğu daha hızlı büyüme trendini sürdürüyor. Bu dönemde bankacılık sektörü, iş yönetiminin en önemli bileşeni olan teknolojide üstün olduğunu gösterdi. Teknolojik altyapı ile müşteriye verilen hizmetleri şube dışı ve ağırlıklı olarak dijital kanallarla sunma konusunda maharetini göstermekle birlikte zorunlu haller dışında banka şubeleri açık tutuldu. Ancak bu tür dönemlerde daha belirgin görüldüğü üzere, kaynak talebi, finansal sistemin yüzde 90’ını oluşturan bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti. Bu çerçevede, bankacılık dışı finansal sektörün büyütülmesi, kurum ve araç çeşitliliğinin artırılması, sermaye piyasalarının, sigortacılık sisteminin geliştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.”

Aktif büyüklük 5,2 trilyon TL’ye ulaştı

Mehmet Ali Akben

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de, sektörün 2002 sonunda 213 milyar TL seviyesinde bulunan aktif büyüklüğünün, 2015’te ilk kez milli geliri aştığını ve son bir yıllık dönemde yüzde 21,9 büyüme kaydettiğini belirterek, Nisan 2020’de 5,2 trilyon TL’ye ulaştığını söyledi. Geçen yılın üçüncü çeyreği sonrası iyileşen enflasyon verileri ve fonlama maliyetlerindeki düşüşün, tedbirlerle birlikte bankaları kredi vermeye daha istekli hale getirdiğine dikkati çeken Akben, “Sektörün kredi hacmi son bir yıllık dönemde yüzde 26,5 artışla 3,2 trilyon TL seviyesine ulaştı. Mevduat ağırlıklı kaynak yapısına sahip sektörümüzün mevduat hacmi ise bir yılda yüzde 31,4 artışla altın mevduatı dahil 3 trilyon TL’ye yükseldi” dedi.

REKLAM

Yeniden yapılandırmalar hızlanmalı

Bakan Albayrak, müşteri şikayetlerini titizlikle çözmek, takip etmek gerektiğini belirterek, şu çağrıda bulundu: “Sizlerden ricamız, yeniden yapılandırmaları hızlandırmanız lazım. Sorunları ötelemek yerine müşterinizin ödeme gücüne uygun yapılandırma planları oluşturmanız gerekiyor. Sorunlu şirketlere ait kredilerin aktarıldığı ve tek elden rehabilite veya tasfiye edildiği, tüm bankaların ortak olacağı bir Varlık Yönetim Şirketi çalışması yürüttüğünüzü benle paylaştınız, takip ediyorum ve biliyorum. Eğer tüm paydaşların kazandığı, etkin ve hızlı çalışan, kurumsal yönetim seviyesi yüksek ve şeffaf bir model ortaya koyabilirseniz, biz de devlet olarak bu yapıya gereken desteği sağlarız.”