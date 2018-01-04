EkonomiBaşka ocaklar sönmesin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Başka ocaklar sönmesin!

Gasp sonucu 29 Aralık’ta kuyumcu Sedat Koçer’in hayatını kaybetmesi sektörün sabrını taşırdı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da, riskli meslekler sınıfına alınmasını talep etti. Sıranın kendilerine gelmesinden endişe eden esnaf da güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

Mesude DemirhanYeni Şafak
​Gasp sonucu 29 Aralık’ta kuyumcu Sedat Koçer’in hayatını kaybetmesi sektörün sabrını taşırdı.
​Gasp sonucu 29 Aralık’ta kuyumcu Sedat Koçer’in hayatını kaybetmesi sektörün sabrını taşırdı.

Esenler’de bulunan kuyumcu dükkanına 29 Aralık’ta saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan kuyumcu Sedat Koçer kurtarılamadı. Kuyumcuların uğradığı gasp ve saldırıların bir an önce son bulması için birçok kuyumcu, esnaf ve Sedat Koçer’in yakınları, sevenleri dün Koçer Kuyumculuk önünde toplandı.

ESNAFTA SABIR KALMADI

Burada konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, yeni yılı büyük umutlarla beklerken Esenler’den gelen acı haberle sarsıldıklarını belirterek, “Meslektaşımızın hayatını kaybetmesi, sektörümüzün canını acıtarak derinden yaraladı. Sektör olarak, artık sabrımız kalmadı. Esenler’deki cinayet bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

RİSKLİ MESLEKLER GRUBUNA ALINSIN

“Artık, başka canlar yanmasın, ocaklar sönmesin. Yeter!” diyerek tepkisini ortaya koyan İşler, kuyumcu soygunu ve gasp girişimlerine ‘DUR’ demek için burada olduklarını söyledi. Gaspçıların yasal boşluklardan yararlanarak kısa sürede serbest bırakıldığını savunan İşler taleplerini şöyle sıraladı: “Hükümetimizden ve yetkililerden kuyumcular için de acil bir düzenleme bekliyoruz. Bu işi, artık gündemlerine almalılar. Milli servetimiz olan altınlara ve değerli madenlere, bekçilik yapıyoruz. Ve bu işte canla başla çalışan, kuyumcuların da, riskli olan meslekler grubuna alınmasını talep ediyoruz! Yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da, bankacı ve doktorlar gibi, riskli meslekler sınıfına alınmasını ve daha sıkı korunmasını istiyoruz. Böylece kuyumcuların maruz kaldığı, gasp ve soygun girişimlerinin cezaları da arttırılmış olacak.”

KUYUMCULAR BİRLİĞİ KURTARACAK

İşler, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, yıllar önce harekete geçtiklerini ve 81 ilin oda ve dernek başkanlarıyla birlikte, Türkiye Kuyumcular Birliği Kanun Taslağı’nı hazırladıklarını hatırlattı. Bu kanun taslağının söktörde birliğin oluşması ve yasal boşlukların önüne geçilmesi için önemli olduğuna vurgu yapan İşler, konuyla ilgili hükümetten geri dönüş beklediklerini kaydetti.

  • Suçlular bir an önce yakalansın
  • Gasp sonucu hayatını kaybeden kuyumcu Sedat Koçer’in ağabeyi Murat Koçer, ise şunları söyledi: “Burada bulunmamızın tek nedeni meslektaşlarımızın bundan sonra bizim yaşadığımız mağduriyeti yaşamaması. Sektör üyelerinin hem işletme hem de bireysel emniyetini azami şekilde güvence altına alıcak bir mevzuatın enine boyuna, tartışılarak düzenlenmesini istiyoruz. Sektör üyelerine hırsızlara, gaspçılara ve katillere karşı kendilerini savunabilecekleri kapsamda yetki tanınmalı. Kardeşimin de katilleri bir an önce yakalansın."

SIRA BİZE DE GELECEK

Başka bir esnaf ise derhal önlem alınması gerektiğini söyledi. Önlem alınmazsa yarın kendilerininde gasp grişimyle karşı karşıya kalabileceğini belirten esnaf, “Ben her an tetikteyim. Çanta işi yapıyorum. Altın taşıyorum. Devlet bana silah vermiyor. İstanbul’un en gelişmiş caddesinde Koçer Kuyumculuk, soyuluyorsa beni daha rahat soyarlar. Beni de öldürebilirler. Yanımda 21 tane altın taşıyan sigortalı elaman çalıştırıyorum. Müracaat ettim. Bir tane bile silah alamadım” dedi.

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