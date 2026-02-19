Yeni Şafak
Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında tam isabet

Bayraktar TB3 SİHA’dan NATO tatbikatında tam isabet

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:4019/02/2026, Perşembe
Bayraktar TB3 SİHA, hedefe yönelik salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi.
Bayraktar TB3 SİHA, hedefe yönelik salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi.

NATO’nun Almanya’da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatında TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, hedefe yönelik salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi.

NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, gücünü sergilemeye devam ediyor.

TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, hedefe yönelik x MAM-L salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

#NATO
#Bayraktar TB3 SİHA
#TCG Anadolu
#Steadfast Dart-2026
