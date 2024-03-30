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Ekonomi

Bayram için ek otobüs seferleri

Ramazan Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri tükenirken, firmalar ek seferler koymaya başladı. Bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 20’lik artış yaşandı.

04:00 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:30 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı tatili öncesi otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle ek seferler düzenlendiğini belirtti. TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi. 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik olduğuna işaret eden Yıldırım, birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirdiğini ve daha çok Anadolu'ya gidişler olduğunu söyledi. Yıldırım, seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının iznini Ramazan Bayramı tatili ile de birleştirebildiğini belirterek şöyle konuştu: "Önümüzdeki haftanın yarısından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak." Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.


#Ramazan Bayramı
#otobüs
#sefer
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