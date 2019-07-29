Ekonomi Bayram ikramiyesi için geri sayım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi için geri sayım

Geçtiğimiz yıldan beri emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılmış olması bekleniyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin 5 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin 5 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

2018 yılında yürürlüğe giren ve her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödenmesi planlanan ikramiyelerde tarih aralığı belli oldu. 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetime ödenecek olan ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

REKLAM

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

Son gün 31 Temmuz
EKONOMİ
Son gün 31 Temmuz

İşsize 2030 TL
EKONOMİ
İşsize 2030 TL
Beni boğarak öldürecekti

Beni boğarak öldürecekti

Rize'de dehşeti yaşayan genç kız o anları anlattı.
Türkiyenin motor yolculuğu başladı

'Türkiye'nin motor
yolculuğu başladı'

​SSB Başkanı Demir: Bu yolculukta inşallah başaracağız.
Gri listedekiterörist yakalandı

Gri listedeki
terörist yakalandı

Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyon.
Dünyanın<br>en büyüğü olacak

Dünyanın
en büyüğü olacak

Yerin 1400 metre altında depolanacak.
45 yıllık<br>rüya sona erdi

45 yıllık
rüya sona erdi

​Hizmete açıldı, 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü.
Değeri 8,5 milyon TL

Değeri 8,5 milyon TL

Havalimanında 1,2 ton pangolin pulu ele geçirildi.

Erdoğan'a<br>ilanlı teşekkür

Erdoğan'a
ilanlı teşekkür

Taban fiyatı 17 lira olarak açıklanmıştı.

ASELSAN <br>bir ilke imza attı

ASELSAN
bir ilke imza attı

​Fabrika kabul testi başarıyla tamamlandı.

Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi.
'Başlayın'<br>diye uyarmıştı

'Başlayın'
diye uyarmıştı

11 otel yapılacak, 10 bin kişi istihdam edilecek.
Görüntüler Türkiye'den

Görüntüler Türkiye'den

​20 bin yıllık buzullar erimeye başladı.
Batı illere götüreceklerdi

Batı illere götüreceklerdi

35 kilo 415 gram, değeri yaklaşık 2 buçuk milyon.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.