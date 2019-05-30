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Ekonomi Bayram öncesi son uyarı Yüzde 90ı tükendi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90’ı tükendi

Bayram öncesi son uyarı: Yüzde 90’ı tükendi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Ege ve Akdeniz'deki otellerde doluluk oranları neredeyse yüzde 100'e ulaşırken bir uyarı da Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan geldi. 10 milyon kişinin yollara çıkmasının beklendiği 9 günlük bayram tatili öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90’ının tükendiğini belirten federasyon yetkilileri korsan firmalara yönelik de vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi IHA
Ankara Aşti Otogarı
Ankara Aşti Otogarı

Ramazan Bayramı’na 5 gün kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda hareketlilik başladı.

Otobüs biletlerinin yüzde 90’ı tükenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, “Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor” uyarısında bulundu.

TATİL ERKEN BAŞLADI

9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkmak isteyen vatandaşlar otobüs firmalarından günler öncesinden biletlerini almaya başladı. Esenler’deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda seyahat firmalarının biletlerinin neredeyse yüzde 90’lık kısmının satıldığı öğrenildi. Satılan biletlerde en çok Karadeniz ve Ege Bölgesi’ne yoğunluk olduğu görülürken, bu bölgeler için ek seferler yapılacağı duyurusunda bulunuldu. Otogarda bayram öncesi Trakya bölgesine seyahat eden çok sayıda vatandaş ise Bayram Tatiline erken başladı.

Otogarda bayram hareketliliği havadan da görüntülendi. Çekilen görüntülerde, otogarın girişinde otobüslerin herhangi bir trafik sıkışıklığına yol açmadığı, park alanlarındaki peronlarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Otogarı

DOLULUK YÜZDE 90 CİVARINDA

Ramazan Bayramı öncesinden biletlerin çoğunun satıldığını ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, “Bayram dolayısıyla bilet satışlarımızdaki doluluk yüzde 90 civarında. Bu süreç yaklaşık olarak arife gecesine kadar sürecektir. Özellikle bu yoğunluk kısa mesafeler için arife gecesine kadar sürecektir. Doluluk oranımızın yüzde yüz olmasını bekliyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasından sonra vatandaşlar tatil planlamalarını ona göre yaptılar. Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor. Otogar dışında korsan firmalar denetimsiz bir şekilde sefer yapıyorlar. Belgeli olarak sefer yapan araçlarımızda ilave seferler yapılıyor. Bu seferler ile biraz daha yer açıldı” ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Şehitler Otogarı

'NEREDEYSE TÜKENDİ DİYEBİLİRİZ'

Otogarda seyahat firmasında çalışan Taner Ergün, “Mayıs ayının ortasından itibaren bayram için bilet satışları başlamıştı. Biletler için şuanda neredeyse tükendi diyebiliriz. Karadeniz ve Ege bölgelerinde yer yok. Sadece Trakya bölgesinde yer var. Çünkü oraya da günlük olarak seferler düzenleniyor. Vatandaşlarımız bilet alırken bir an önce hızlı davransınlar çünkü firmalarında kendilerine ayırdıkları bilet kontenjanları oluyor. Hafta sonuna kadar biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Karadeniz bölgesi için ek seferler açılıyor” dedi.

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