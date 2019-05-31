Bayram trafiğini rahatlatacak: Ulaşıma açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kesim-4'teki Kurtköy- Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Kesim-5'teki Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu), bölüm gece yarısı trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki bazı viyadük ve yollar gece yarısı ulaşıma açıldı.

Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki bazı viyadük ve yollar gece yarısı ulaşıma açıldı.

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhası koyabilmeleri için genel müdürlük ile görevli şirketten izin alması gerekiyor.Yolun yapım, bakım ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

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