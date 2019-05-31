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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı kesimler trafiğe açıldı

Bayram trafiğini rahatlatacak: Ulaşıma açıldı

9 günlük bayram tatili bugün mesai bitimiyle başlıyor. Milyonlarca kişinin memeleketlerine ve tatil bölgelerine akın etmesi beklenirken, olası trafik yoğunluğunun önüne de geçilmesini sağlayacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki bazı viyadük ve yollar gece yarısı ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kesim-4'teki Kurtköy- Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Kesim-5'teki Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu), bölüm gece yarısı trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki bazı viyadük ve yollar gece yarısı ulaşıma açıldı.

Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesiminde mecburi asgari hız, saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hızın ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki bazı viyadük ve yollar gece yarısı ulaşıma açıldı.
Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhası koyabilmeleri için genel müdürlük ile görevli şirketten izin alması gerekiyor.Yolun yapım, bakım ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

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