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Ekonomi Bayramda yer kalmadı söylemlerine tepki
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

’Antalya’da bayramda yer kalmadı’ söylemlerine tepki

'Bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi üyesi Alp Özel, 9 günlük bayram tatilinde ‘Antalya’daki otellerde yer bulmakta zorlanırsınız’ gibi söylemlerin doğru olmadığını belirterek, yerli turistin kent merkezindeki otellerde çok daha ucuz ve kaliteli bir tatil geçirebileceğini kaydetti.

Haber Merkezi IHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Yaklaşan 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde Antalya’daki otellerde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı yönündeki ifadelere Alp Özel’den eleştiri geldi.

1400 üyesi bulunan 36. Meslek Komitesi adına konuşan Meclis Üyesi Alp Özel, grubunun kent merkezi ve yakın ilçelerle birlikte sektörün yüzde 80’ini oluşturduğunu dile getirdi. Özel, şehir merkezindeki oteller ve küçük işletmelerde doluluğun yüksek olmadığının altını çizdi.

"Yer kalmadı diye bir şey yok"

Antalya’ya gelecek yerli turistin her şey dahil sistemde kalması gerekmediğini ifade eden Özel, “Resort otellerde her şey dahil kişi başı yaklaşık 700-800 hatta 4 bin TL’ye çıkan fiyatlar var. Ortalaması 1000 lira. Şehir merkezindeki otellerin hizmetleriyle resort ortamındaki hizmetleri kıyaslamamız gerekiyor. Yer kalmadı diye bir şey yok. Şehir merkezi boş. Her şey dahil sisteme vereceğiniz para ile kent merkezinde çok daha düşük fiyata, istediğiniz yemeği yiyebilir, şehri gezebilir, dilediğiniz gibi uygun fiyata eğlenebilirsiniz.” dedi.

Alp Özel

"Yabancılarla dolu"

Özel, doluluk oranının daha çok yabancı misafirleri ağırlayan beş yıldızlı oteller için geçerli olduğunu, onların zaten yerli turiste yüzde 10-15 bandında bir yer ayırdıklarını ifade etti. Yerli turiste çağrıda bulunan Özel, 5 bin kişilik kalabalık otelde hizmet alma yarışı içinde olacağınıza, butik otellerde rahatlığın ve aile ortamının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere
EKONOMİ
Turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere
  • Büyük otellerin dolu olmasının gündeme gelmesiyle yerli turistte ’Antalya’da otellerde yer kalmamış’ gibi bir algıya neden olduğunu işaret eden Özel, " Yerli misafir Antalya’ya gitmeyelim, diyor. İllaki beş yıldızlı değil, üç yıldızlı otellerde yer var"dedi.

Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu
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Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu. 500 sanayi kuruluşu listesinin ilk 10'unda 5 otomobil firmasının yer alması ise dikkat çekti. İşte ilk 10'da yer alan firmalar.
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79 milyar lira 42 milyon lira - TÜPRAŞ
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31 milyar 63 milyon lira - Ford
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23 milyar 608 milyon lira - Toyota
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20 milyar 242 milyon lira - Oyak-Renault
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17 milyar 110 milyon lira - Tofaş
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16 milyar 551 milyon lira - Arçelik
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15 milyar 795 milyon lira - İskenderun Demir Çelik
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13 milyar 778 milyon lira - Ereğli demir Çelik
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11 milyar 957 milyon lira - İÇDAŞ
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11 milyar 84 milyon lira - Hyundai
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