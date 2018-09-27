Ekonomi Bazı bankalar haddini aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bazı bankalar haddini aştı

Bankaların sanayicinin finansman ihtiyacını karşılaşmaktan çok uzak olduğunu söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin adeta bir Sırat Köprüsü’nden geçtiğini belirtti. Bankaların ise sanayicinin içinden geçtiği bu süreci anlamamış gibi davranmasını eleştiren Bahçıvan, “Karşılıklı ilişkilere ne kadar iyi niyetli bakarsak bakalım, ne yazık ki bazı bankalarımız bu konuda hadlerini aşan bir tutum içerisinde” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Memduh Hacıoğlu - Erdal Bahçıvan - Adnan Bali - Hüsamettin Kavi - Oktay Duran
Memduh Hacıoğlu - Erdal Bahçıvan - Adnan Bali - Hüsamettin Kavi - Oktay Duran

qİş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ekonomisinin yaşadığı sıkıntıların reel sektör ve finans sektörünün birlikte oluşturacağı ortak anlayış ve güvenle çözülebileceğini dile getirdi, Türkiye’nin, ekonomik temellerle açıklanamayan bir kur atağı içinde olduğunu aktaran Bali, bunların atlatılabilmesi için güven ortamının kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin eylül ayı olağan toplantısı, “Finansal İstikrarın Ekonomimiz Açısından Önemi, Finans Dünyası ile Reel Sektörümüz Arasındaki İlişkilere Yeni Bir Anlayışla Bakış” ana gündemi ile gerçekleştirildi. Açılış konuşması yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bankaların sanayicinin içinden geçtiği zorlu süreci anlamadığına dikkat çekti. “Finansal istikrarı savunurken, reel sektörü istismar etmeyen bir finansal sistem istiyoruz” diyen Bahçıvan, “Finans dünyası ile reel sektör arasındaki ilişki, sanayicilerimizin nitelikli finansman ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Bankacılığın asli işlevine dönmesi, hayati bir konu. Zorlu sürecin kilidini; tüm kesimlerin ölçülü ve sınırlı kaynakları doğru, nitelikli ve verimli kullanması açacak” diye konuştu.

BANKALAR ANLAMIYOR

Bahçıvan, Türkiye ekonomisinde reelden finansa tüm sektörlere büyük sorumlulukların düştüğü bir dönem içinde olduklarını söyledi. Net döviz borcu 200 milyar doları aşan reel sektörün özellikle kur gelişmeleri nedeniyle önemli bilanço sorunu ve ödeme güçlüğü yaşadığını vurgulayan Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin adeta bir Sırat Köprüsü’nden geçtiğini, bankaların da sanayicinin içinden geçtiği süreci anlamamış gibi davrandığını söyledi. Bahçıvan, eleştirilerine şöyle devam etti: “Karşılıklı ilişkilere ne kadar iyi niyetli bakarsak bakalım, ne yazık ki bazı bankalarımız bu konuda hadlerini aşan bir tutum içerisinde. Öyle ki ‘Banka, size hava iyiyken şemsiye verip, yağmur başladığında geri isteyendir’ sözünü ne yazık ki sık sık hatırlamak zorunda kalıyoruz. Bankaların maliyet ve giderlerini dürüst çalışan firmalara yıkarak süreci kangren haline getirmesinin örnekleri maalesef her geçen gün çoğalıyor. Bankaların açtığı ticari kredilerin en az enflasyon kadar büyümesi gerekirken gidişat eksi yöndedir.

FIRSATÇILIK HASTALIKTIR

İSO Başkanı Bahçıvan, sanayicilerin finansmana erişimde karşılaştığı sorunlara değinerek şunları dile getirdi: “Biz; finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyen bir finansal sistem istiyoruz. Unutmayalım ki böyle dönemlerin en önemli hastalığı fırsatçılıktır. Sadece ve sadece bu hastalıktan arınmış bir bankacılık sektörü ülke ekonomisine katkıda bulunabilir. Bankacılık sektörünü; bu zorlu süreci yapıcı bir bakış açısıyla yönetmeye çalışanlar ile bu süreci istismar edenleri birbirinden ayrıştırma noktasında daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”

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  • ASIL SORUN NİTELİKLİ FİNANSMAN
  • İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, nitelikli finansmana erişimin hala sanayicilerin en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti. Sanayicilerin faaliyet karlarının çok önemli bölümünün finansman gideri olarak harcandığını kaydeden Bahçıvan,” Finansmana erişim, KOBİ’ler açısından daha da büyük bir sorun teşkil ediyor. Türkiye’de finans dünyası ile reel sektör arasındaki ilişkiler; uzun yıllardan beri sanayicilerimizin nitelikli finansman ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Bankacılığın asli işlevine dönmesi, sanayimiz ve ekonomimizin en hayati konularından birisidir” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI GÜVEN GEREKLİ

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ekonomisinin yaşadığı sıkıntıların reel sektör ve finans sektörünün birlikte oluşturacağı ortak anlayış ve güvenle çözülebileceğini dile getirdi, Türkiye’nin, ekonomik temellerle açıklanamayan bir kur atağı içinde olduğunu aktaran Bali, bunların atlatılabilmesi için güven ortamının kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SADECE TEDBİR YETMEZ

Adnan Bali, ekonomik temelden kaynaklanmayan bir krizin tamamen çözülmesinin, sadece ekonomik tedbirlerle olmayacağını belirterek, “Bu uluslararası siyasi mutabakatsızlıklar bizim idare ettiğimiz mutabakatsızlıklar değil. Çok açık ve nettir ki, bölgede müttefiklik ilişkisinde olduğumuz ülkelerin politikaları bizim ulusal çıkarlarımız ile örtüşmüyor” dedi.

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