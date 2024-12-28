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Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak

Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak

08:5228/12/2024, Cumartesi
AA
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Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yer alacak.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yer alacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

#Başkentray
#İZBAN
#Marmaray
#Resmi Gazete

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