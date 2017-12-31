BDDK Başkanı, Türk işadamlarına seslendi: Banka kurun

Türk bankacılık sektörünü değerlendiren ve 2018 yılına ilişkin beklentilerini dile getiren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk işadamlarından da banka kurmalarını istedi. Bank Of China’nın Türkiye’ye gelmesiyle birlikte ülkeye doğrudan sermaye aktarımı olduğunu ve olacağını ifade eden Akben, “Bu aynı zamanda bizlere ülkesel çeşitliliği de kazandırıyor. Avrupa bölgesinden bankalarımız var, şimdi Çinli iki bankamız oldu. Japon bankamız mevcut. Körfez bölgesinden bankalar mevcut. ABD’den, Rusya’dan ve İngiltere’den bankamız var" dedi.

Operasyonları böyle önleriz

Bu çeşitlililiğin Türkiye için önemli olduğunu belirten Akben, "Bu bir anlamda sigorta anlamı taşıyor. Körfez bölgelerinden sektöre ilgi var. Bizim yerli yatırımcılarımızın da bu alanda söz sahibi olması lazım. Zaman geliyor bir takım operasyonlara maruz kalıyoruz. Bu durumda içeride yerli, güçlü yapılar oluşması lazım” dedi.

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Sermaye önce içeride birikir

Akben, 2017’nin bankacılık ve finans sektörünün küresel ve yerel dalgalanmalara karşı dayanıklılığının bir kez daha test edildiği ve bu testten de yüzünün akıyla çıktığı bir yıl olduğunu söyledi. Dünyanın önde gelen yatırım kuruluşlarının Türkiye için 2017-2018 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek durumunda kaldığına dikkat çeken Başkan Akben, “2018 yılında da sektör büyümeye devam edecek. İş adamlarımıza bu çağrıyı hep yapıyorum. Sermaye önce içeride birikir. İş adamlarımız banka kuramıyorsa leasing ve tüketici finansmanı gibi diğer finansal kuruluşlar kursun. Sektörün yüzde 46-47’si yabancı sermayeli. Demek ki, ülkemize güveniyorlar. Bunun yanında içerideki yastık altı ya da atıl duran varlıkların da sermayeye yansıması lazım. Banka sahibi olmamış ya da bankalarını satan iş adamlarının tekrar bu alana yatırım yaparak, yeniden finansal kuruluş sahibi olma yönünde çaba sarf etmelerini umuyorum" şeklinde konuştu.

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Sandık 2018’de faaliyette

Akben, birçok Avrupa ülkesinde olan dar gelirlilerin tasarruflarıyla konut sahibi olmalarını sağlamaya dönük ‘Yapı Tasarruf Sandığı’ sisteminin Türkiye’de de kurulması için çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Sistem ile dar gelirlilerin para biriktirerek konut sahibi olmaları ve aynı zamanda da bir tasarruf imkanının kolaylaştırılmasının amaçlandığını anlatan Akben, çalışmaların hemen hemen tamamlandığını, 2018’de bu sistemin faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.

Emlak ve PTT bankası geliyor

Emlak Bankası’nın kuruluş işlemlerinin tamamlandığını belirten Akben, “Onlar gelecek. Bunun yanısıra PTT gelecek. ‘PTT Bank’ diye bir katılım bankası tasarlanıyor. PTT’nin 4 bin 500 civarında irtibat noktası olması avantaj” değerlendirmesini yaptı.