Benim Markam tüketiciye mercek tuttu: Areda Survey araştırmanın ikincisini yayınladı

Areda Survey, ekonominin başrolü olan tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve marka algılarını detaylı bir şekilde inceleyen Benim Markam araştırmasının ikincisini yayınladı. ‘Benim Markam 2020’nin geçen yılki araştırmawdan farkı ise markaları ve tüketici ilişkilerini 12 aya bölerek 27 kategoride değerlendirilmesi oldu. 2020 yılının ilk odak noktası olan konular ise süt/süt ürünleri, et/et ürünleri ve bakliyat ürün grupları olarak sıralandı.

Toplamda bin 612 kişinin katılım gösterdiği araştırmada süt/süt ürünleri, et/ürünleri ve bakliyat ürün gruplarında faaliyet gösteren markalara yönelik olarak Güven-Beğeni-Sadakat (GBS) skoru oluşturuldu. Bunun yanı sıra tüketicilerin tutumları ve alışveriş yönelimleri de ele alınırken, üç ürün grubunda da tüketicilerin önceliğinin kalite olarak öne çıkması dikkat çekti. Yine tüketicilerin marka seçiminde ise katılımcıların yüzde 70,4’lük kısmı ‘Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir marka tercih ederken, sizin için en önemli kriterdir?’ sorusuna ‘Güvenilen bir marka olması’ cevabını verdi.

TÜKETİCİ NEYE ÖNEM VERİYOR?

Belirlenen üç ürün grubundan süt ve süt ürünleri alanında tüketiciler kendileri için önemli hususları seçti. Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 31,8’lik kısmı kaliteyi önceliklendirdi. Diğer hususlardan marka bilinirliği yüzde 21,8 oranında oy alırken, ürünün fiyatı yüzde 18, ürünün menşei de yüzde 13,2’lik oy oranına sahip oldu. Katılımcıların yüzde 15,2’si ise diğer şıkkını işaretledi. Tüm ürün gruplarında olduğu gibi et ve et ürünlerinde de kalite yüzde 35,3 ile farklı bir şekilde birinci sırada yer aldı. Marka bilinirliği yüzde 16,9 oranında oy alırken, ürünün fiyatı yüzde 15,4, ürünün menşei ise yüzde 14,2 oldu. Bin 612 katılımcıdan diğer şıkkını seçenleri oranı da yüzde 18,2 olarak belirlendi.

Areda Survey tarafından yapılan araştırmanın sonuçları

TUTUMLAR BENZER

Bakliyat ürünleri grubunda tüketicilerin önemli buldukları hususlarda da yine kalite yüzde 29,6’lık oy oranıyla farklı şekilde birinciliğe yerleşti. Marka bilinirliği yüzde 18,3 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, ürünün fiyatı yüzde 16,2 ile üçüncü, ürünün menşei yüzde 14,6 ile dördüncü oldu. Katılımcıların yüzde 21,3’lük kesimi ise diğer şıkkını seçti. Farklı ürün grupların önceliklerin aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

ÜRÜN GRUPLARINDA MARKALAR SIRALANDI

Süt ve süt ürünlerinde GBS skoruna göre ilk sırayı yüzde 26,1 ile Torku aldı. İkinci sıradaki Sütaş yüzde 11,2’de kalırken, üçüncü Pınar’ın skoru yüzde 9,9, dördüncü Dost yüzde 9,5, beşinci İçim yüzde 8,2 olarak sıralandı. Et ve et ürünleri grubunda ise liderliği yüzde 14,9 ile Erpiliç aldı. İkinci Şahin yüzde 12,3 olurken, üçüncü Banvit yüzde 8,3, dördüncü Cumhuriyet Sucukları yüzde 8,1, beşinci Pınar yüzde 7,9’luk GBS skoru elde etti. Bakliyatta yüzde 13,5 ile birinciliği Duru elde etti. İkinci sırada yer alan Filiz yüzde 12,2, üçüncü sıradaki Torku yüzde 11,8, dördüncü Reis yüzde 11,3, beşinci Ülker yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

GELECEK AYIN TEMASI BANKA VE MOBİL BANKACILIK

Areda Survey tarafından gerçekleştirilen ve alışveriş deneyimini tüketicilerin penceresinden değerlendirerek aranan kriterleri ile tüketicilerin tutumlarını ele alan ‘Benim Markan’ araştırmaları firmalara da stratejilerini belirleme olanağı sunuyor. Her dosyada farklı ürün gruplarının incelendiği araştırmalarda bu sektörlerdeki tüm detaylar ve önemli donelerin altı çizilirken, oluşturulan Güven-Beğeni-Sadakat(GBS) skoru da kamuoyunun alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyuyor. ‘Benim Markam 2020’ araştırmasında bu ay süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile bakliyat ürün grubu yani perakende gıda sektörünün kilit sektörleri ele alındı. Araştırmanın bir sonraki sayısında ise bankacılık ele alınacak. Gelecek ayın teması Banka ve Mobil bankacılık tüketici tercihleri ve kullanım alışkanlıkları boyutunda işlenecek.

TERCİHLER MARKALARA YOL GÖSTERİYOR

Tüketicinin markalara olan güven, beğeni ve sadakatinin skoru olarak belirlenen GBS skoru markalara fiyat politikalarından ürün gamına kadar pek çok alanda izleyecekleri yol hakkında ipuçlarını barındırıyor. ‘Benim Markam 2020’ araştırmasının esas aldığı kriterler firmalara sektörlerinde yaşanan yoğun rekabetten sıyrılmanın adımlarını işaret ediyor. Araştırma detaylı bir şekilde incelendiğinde GBS skorları ve tüketici tutumları ile pazarlama stratejilerinde markaların ilke edinmesi gereken hususlar sırayla öne çıkıyor.