Benzin için bir indirim daha geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.





5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı. Son indirimin pompa fiyatına yansımasının ardından benzin için bir indirim daha yolda.





Benzinin litre fiyatı 33 lira seviyesine inecek





Benzinde bu gece de 1 TL 17 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 33 lira 47 kuruşa inecek.





Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.





Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;





İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.





Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.





AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?





Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.











