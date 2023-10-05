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Ekonomi

Benzin için bir indirim daha geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de indirim üstüne indirim geliyor. 2 lira 7 kuruşluk indirimin ardından benzine bu gece yeni bir indirim daha geliyor. Son indirimin pompaya yansımasıyla birlikte benzinde iki günlük indirim miktarı 3 lira 26 kuruşa yükselecek.

Kenan Biter
09:48 . 5/10/2023 четверг
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.


5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı. Son indirimin pompa fiyatına yansımasının ardından benzin için bir indirim daha yolda.


Benzinin litre fiyatı 33 lira seviyesine inecek


Benzinde bu gece de 1 TL 17 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 33 lira 47 kuruşa inecek.


Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;


İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#Benzin indirim
#Motorin
#Petrol
#Akaryakıt
2 часа(ов) назад
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