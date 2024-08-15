Benzine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk 6 ayında 4,7 milyar dolar oldu. Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin ilk altı ayda en çok yatırım sermayesi aldığı ülkeler oldu