Akkuyu NGS'de yeni aşama: 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu

Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörler ile donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip bulunuyor. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunların, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları olan her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığı ve güvenilir bir şekilde korunmasının sağlandığı bildirildi.